蘇嘉全：以陳菊為榜樣　全力扮演好幕僚長的角色

▲陳菊、賴清德、蘇嘉全。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

記者黃巈禾／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全20日就職後在臉書分享心情，表示面對全新職務，內心抱持戒慎恐懼的態度，並告訴自己要以陳菊為榜樣，為總統提供最大支持。

蘇嘉全表示，今天是520，也是總統蔡英文副總統賴清德就職典禮的重要日子，感謝台灣人民的支持，讓蔡英文所帶領的堅強團隊，能夠繼續向前走；同時，也特別感謝蔡英文的信任，邀請他擔任總統府秘書長的職務，能夠繼續為國家人民來服務，深感榮幸。

蘇嘉全提及，「面對全新職務，我的內心抱持著戒慎恐懼的態度，並且告訴自己，一定要以陳菊秘書長為榜樣」，全力扮演好幕僚長的角色，為總統提供最大的支持。

蘇嘉全透露，從29歲當選戒嚴時期的國大代表開始，政治工作佔整個人生的大半時間，有幸參與台灣民主化的過程，從2008年政黨輪替以來的每個關鍵時刻，都是站在蔡英文的身旁，與她並肩打拚，並在她的領導下，渡過無數難關，相信未來，一定也能夠共同克服所有挑戰。

蘇嘉全還說，4年前，肩負蔡英文交代的任務，回應台灣人民的期待，前往立法院推動國會改革，深化台灣民主；「從今天開始，我會加倍的努力，繼續協助蔡總統，守護國家人民的未來！」