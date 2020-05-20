羅斯福號停關島2個月　美怒斥：解放軍在南海「騷擾至少9次」

▲羅斯福號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者康心禹／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）停靠在關島近2個月。美國國防部負責東南亞事務的副助理部長沃納（Reed B.Werner）指出，自從羅斯福號停在關島後，中國軍機「至少9次」在南海騷擾美軍及其盟友，「不斷出現危險的、升級性的行為」。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，沃納表示，自3月中旬以來（羅斯福號駛入關島起），中國軍機至少9次在南海騷擾美國偵察機，且中方的挑釁不只在空中，馬斯廷號驅逐艦 （DDG-89）上個月在南海靠近正在巡邏的中國航母打擊群時，其中一艘護衛艦以「不安全、不專業的方式」航行。

▲羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

沃納認為，中國近期的行為令人擔憂，在南海的行徑是在破壞區域穩定，「在新冠肺炎疫情期間，其他國家專注於國內事務，但中國卻持續破壞南海穩定。」

沃納指出，中國更鎖定東盟的盟友為目標，一直在與東盟成員國就「行為準則」進行討論，中國漁船隊伍近5年來一直南移，從南海的西沙群島延伸到馬來西亞及印尼附近的納土納群島，「中國在南海的行為根本是欺凌他人、破壞穩定。」

自從羅斯福號回到關島修整，美國空軍派出B1超音速轟炸機部署回太平洋，同時還派出一艘美利堅（amphibious assault ship America）級兩棲突擊艦，以及邦克山號導彈巡洋艦（USS Bunker Hill）加入原來的羅斯福號航母戰鬥群。

▼羅斯福號對新冠病毒實施嚴密檢測。（圖／路透）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能 使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商 品。請點此處