台灣遭WHA拒絕　加拿大反對黨黨魁轟「可恥」：無助任何人

加拿大保守黨黨魁謝爾認為國內必須加大譴責WHO受北京影響。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者胡玉立多倫多19日專電

台灣被排除在本屆世界衛生大會(WHA)之外,加拿大保守黨黨魁謝爾表示:「這很可恥,世衛組織無法向台灣政府學習抗疫經驗,對任何人都沒有幫助,也對台灣人民不公平。」

謝爾(Andrew Scheer)在記者會和個人推特上表示,中國的外交政策不該對世界衛生組織(WHO)這樣的國際組織有那麼大的影響,左右台灣人民的參與。他抨擊加拿大執政自由黨政府對中國持續抱持「姑息政策 」,認為加拿大應大聲譴責WHO受北京壓力,拒邀台灣出席WHA的錯誤之舉。

Taiwan has one of the strongest success rates in fighting COVID-19. For the WHO to shun evidence-based decision-making and exclude them from the World Health Assembly because of Beijing’s pressure is wrong. This puts lives at risk. Canada must add its voice in condemnation.