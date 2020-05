快訊／同一基地「5天內摔2架」　美F-35A戰機降落時墜毀

▲美軍F-35A。(圖/路透社)

記者康心禹/綜合報導

據美國埃格林空軍基地 (Eglin Air Force Base)推特指出,一架隸屬於美國空軍第58戰機中隊的F-35A戰機,在當地時間19日晚間9點30分時,於埃格林空軍基地(Eglin Air Force Base)降落時不慎墜毁,飛行員成功彈射逃生後送醫急救,生命處於穩定狀態,目前飛機失事的原因也正調查中。

據《The Drive》報導,據了解,這已經是埃格林空軍基地在5天內發生的第2起墜機事故,一架F-22隱形戰機15日在佛州進行例行訓練中墜毀,飛行員也安全彈射逃生,目前也正在醫院接受觀察與評估。

此外,這已經是F-35A的第二次墜機事故,首次事故發生在2019年4月1日,一架日本航空自衛隊F-35A於基地起飛後墜海失蹤。

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont.