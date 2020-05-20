快訊／同一基地「5天內摔2架」　美F-35A戰機降落時墜毀

▲美軍F-35A。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

據美國埃格林空軍基地 （Eglin Air Force Base）推特指出，一架隸屬於美國空軍第58戰機中隊的F-35A戰機，在當地時間19日晚間9點30分時，於埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）降落時不慎墜毁，飛行員成功彈射逃生後送醫急救，生命處於穩定狀態，目前飛機失事的原因也正調查中。

據《The Drive》報導，據了解，這已經是埃格林空軍基地在5天內發生的第2起墜機事故，一架F-22隱形戰機15日在佛州進行例行訓練中墜毀，飛行員也安全彈射逃生，目前也正在醫院接受觀察與評估。

此外，這已經是F-35A的第二次墜機事故，首次事故發生在2019年4月1日，一架日本航空自衛隊F-35A於基地起飛後墜海失蹤。

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont. — Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020

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