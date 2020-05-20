　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

▲納什維爾市近來發生隨機砍人案件。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大，當地的封鎖政策卻引發持刀砍人事件，田納西州一名男子日前突然闖入某辦公室，持刀砍傷一對夫妻，2人被砍得當場血流如注倒地，警方趕到現場時則見到主動舉手投降的兇嫌。

事件16日下午發生在納什維爾市(Nashville)的公共存儲公司(Public Storage)，35歲男子愛德華(Kelvin Edwards)闖入後，持刀攻擊55歲男子克拉夫特(Kevin Craft)，以及對方50歲妻子莉安(Leanne Craft)，即使對方流血倒地後仍然沒有停止攻擊，手法十分兇殘。

警方表示，接到報案3分鐘後，他們便在街上發現已經棄械、高舉雙手的愛德華，對方供稱是因為不滿疫情期間的封城政策，以及自己無法接受福利機構為無家可歸者所提供的服務，所以才會濫殺無辜想要發洩憤怒。

2名傷者送醫接受急救治療，醫生表示，從身上的傷口來看至少受了10幾刀，幸好大量出血的2人急救後保住一命。警方調查發現，愛德華近年來曾犯下多起攻擊案，目前以2項謀殺未遂罪進行起訴。

▼男子面臨2項謀殺未遂罪。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開心結婚老婆卻突然消失　他報案才發現「女方親友全是臨演」

堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

以為戰勝病毒出院4天卻突然身亡　護理師孤獨死...來不及見女兒最後一面

疫情害3個月沒收入！　披薩店老闆大槌親手毀29年心血：謝謝病毒

返校遇黑熊攻擊...7歲童躲草叢目睹母慘死　村民上山找人也被咬死

好心有好報！工程師搭車意外救警察一命　買樂透中3千多萬元

荷蘭確診新冠肺炎「水貂傳人」首例　養殖場爆飼養超過2萬隻

疫情嚴峻　日本為何還要提前兩年成立「宇宙作戰隊」？

吃飯也可以戴！以色列發明「機械口罩」　他嘆：很難吃雪糕

印度北方邦黑道不滿「馬路貫穿土地」　一個轉身擊斃政黨領導人父子

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

荷蘭確診新冠肺炎「水貂傳人」首例　養殖場爆飼養超過2萬隻

疫情嚴峻　日本為何還要提前兩年成立「宇宙作戰隊」？

吃飯也可以戴！以色列發明「機械口罩」　他嘆：很難吃雪糕

印度北方邦黑道不滿「馬路貫穿土地」　一個轉身擊斃政黨領導人父子

2少女被吻影片流出「慘死槍下」！警逮28歲已婚男…兇手仍在逃

美國兔群爆發致命病毒疫情　傳染性高猝死後才能檢測到

北韓遞件反對台灣出席WHA！要求「為防疫」解持制裁行動

最大金主喊撤資！一次看懂川普與WHO糾葛　CNN：美退出難帶風向

俄羅斯單日新增8764例　新冠確診逾30萬　全球第二高

2歲女兒癌逝！　爸突收「熊熊玩偶」當禮物…一聽「我愛你」秒鼻酸淚崩

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

台中豐原唯一家樂福量販店賣了　花蓮飯店業者砸15億元買走

廣告小妹酸7000字作文是「渣渣裝純男日記」　嗆羅志祥：思念人民幣！

中職／彈力球加打者進步　長打率偏高、桃猿高達5成55

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

路樹倒塌壓死女騎士　李啟維：全面體檢漸進更替行道樹

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

緬甸公開槍決3陸男...數百民眾圍觀搶拍照

全球487萬人染疫！義大利確診、死亡「突翻倍」

印度神童預言：12月會有更大災難

股神「被詐香油錢」巴菲特210億飛了

男堅信疫情是「假的」　害妻子病危

歡迎調查　譚德塞：WHO持續領導抗疫

譚德塞領導抗疫　川普：不改就退出

日本岐阜縣15hrs狂震30次　最大規模5.3

23歲媽「1歲兒鎖車上」放火燒命危　目擊者：心都碎了

漁民捕「280kg魔鬼魚」…動保人士氣炸

美150萬人↑染疫　川普：榮譽勳章

已婚保姆誘姦男童懷孕生女　判刑30個月

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

美國務院發言人貼我國旗　嗆聲北京

更多熱門

相關新聞

陳時中：總統高度　未提疾病名稱很自然

陳時中：總統高度　未提疾病名稱很自然

蔡英文總統在520就職大典上特別邀請「防疫國家隊」，並在發表就職演說時，一一點名成員，接受國人致敬。不過在整場演說中，卻對「武漢肺炎」一詞隻字未提。中央流行疫情指揮中心指揮官今（20）日被問及此事時回應，總統不是防疫專家，以她的高度不會特別提疾病名稱很自然。

金芭黎舞廳開業了！女客人上門「挺朋友」

金芭黎舞廳開業了！女客人上門「挺朋友」

陳時中：酒店舞廳4原則變　做不到就別開

陳時中：酒店舞廳4原則變　做不到就別開

高溫新冠病毒活不了？《科學》：不靠譜

高溫新冠病毒活不了？《科學》：不靠譜

陳時中想去！防疫記者會週末「移師墾丁」

陳時中想去！防疫記者會週末「移師墾丁」

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情封城Kelvin Edwards田納西州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面