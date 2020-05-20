北車大廳開不開？交通部「6月中給答案」　立委批：別搞內鬨害網戰

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局日前宣布，禁止於台北車站大廳群聚或席地而坐，近日傳出此措施擬永久有效，引發部分民眾不滿。交通部次長祁文中表示，「管理機關（台鐵）有他的想法，但交通部認為應徵詢各界意見」，立委楊瓊瓔痛批，交通部自打自己機關，太離譜，「一個政策害網友戰成一片」。祁文中表示，將於6月中取得各界共識。

近日台鐵北車大廳是否開放一事鬧得沸沸揚揚，台鐵局原希望疫情過後維持不開放群聚，卻在消息傳出後一天被交通部長林佳龍打臉，林佳龍表示，北車大廳是一個可以約會的好地方，希望能在不影響其他人的前提下適當開放，強調「不是把車站清乾淨就好」。

請繼續往下閱讀...

▲台北車站大廳常吸引許多民眾群聚。（圖／記者屠惠剛攝）



祁文中今日出席立法院經濟委員會時表示，台鐵有他的想法，希望維持大廳秩序與觀感，不過此舉引發各界討論，交通部認為不能從單一面向檢討，因此必須再徵詢各界意見，取得共識。

立委楊瓊瓔表示，交通部、台鐵局立場不一致，政策造成民眾困擾，現在網路上的網友已經戰成一片，「自己打自己機關，還是內部溝通而已，不是跨部會，太離譜」。

祁文中表示，由於現階段仍是防疫階段，即日起就會開始展開各界溝通、搜集意見，預計6月中取得共識，疫情管制期到期前會提出最後決定。台鐵局長張政源昨也表示，台鐵局將配合指揮中心要求辦理。