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接近500萬人感染！ETtoday 80秒動畫帶你繞遍全球　最新疫情一次看懂

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記者王致凱／綜合報導

根據美國約翰霍普金斯大學即時統計數據，截至台灣時間20日傍晚，全球新型冠狀病毒感染疾病確診人數已經增加至491萬人，預計很快會突破500萬大關；死亡人數則攀升至超過32萬人。

▲▼2020/05/16，法國逐漸解封，2名戴口罩的遊客在巴黎艾菲爾鐵塔前合照,巴黎鐵塔。（圖／路透）

▲法國逐漸解封，2名遊客戴著口罩，在巴黎艾菲爾鐵塔前合照。（圖／路透）

據統計，美國仍是目前全球疫情最嚴重的國家，累計已有超過152萬人確診，死亡人數則上升至9萬人，數字已經接近白宮於4月初公開預測的10萬人死亡。另外，俄羅斯20日單日又新增8,764例新冠確診病患，累計超過30萬人染疫，居世界第二。

在同樣遭受疫情重創的西歐、南歐各國，經過長時間封城、隔離措施後，當地已經逐漸熬過疫情高峰，情況趨於穩定，甚至有放緩跡象。過去2個月遭疫情重創的義大利，雖然單日確診數字仍有波動，但整體情況已經降至第6大染疫國，累計22萬6699人確診、3萬2169人死亡。

如今更令人憂心的是，疫情中心似乎已逐漸往拉丁美洲轉移。南美洲第一大國巴西19日單日死亡人數創下新高紀錄，共新增1179人死亡、1萬7408人確診；累計死亡1萬7971人，27萬1629人確診，已攀升為全球第三大染疫國。

在亞洲方面，台灣、香港20日均無通報任何確診病例。南韓截至20日中午新增196例；日本當天新增39例；新加坡則新增570例確診，其中大多數為外籍勞工，只有2人為新加坡公民或永久居民。

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