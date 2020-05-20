「屏東陳時中」養殖品牌石斑魚銷美　陳佳德談「撞臉」：和阿中部長都笑了

▲屏東養殖界名人陳佳德（左三）長得神似衛福部長陳時中，被稱「屏東陳時中」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣養殖界名人陳佳德，利用純海水養殖並以加工魚排方式銷售到美國，為產業找到新出路，18日出席屏東養殖石斑首次以品牌方式外銷美國記者會，被發現長得神似衛福部長陳時中，「石斑魚界陳時中」名號不脛而走；他說，因陳時中是好友楊博仁親阿姑的兒子，經由楊的介識，早就認識陳時中，當時兩人也認為有點像，且相視而笑。

▲力佳綠能科技公司董事長陳佳德撞臉衛福部長陳時中 。（圖／陳佳德提供）

屏東養殖石斑18日首次以品牌方式外銷美國，創下石斑魚產銷里程碑，屏東縣政府舉辦封櫃首航記者會，供應商的力佳綠能科技公司董事長陳佳德也到場，讓在場人士他神似衛福部長陳時中，由於陳時中日前才在中央流行疫情指揮中心記者會大嗑「石斑」湯，「屏東陳時中」立刻外銷石斑，格外有話題。

其實陳佳德在屏東養殖界頗負盛名，這次以純海水養殖並以加工魚排方式銷售到美國，為產業找到新出路。他認為，高品質的優質魚應該推廣更多人知，也一改以往就算散裝、甚至飛機載送冰鮮銷美仍是以華人市場為主的習慣，直接進入高端超市，期盼打入美國消費市場。

陳佳德表示，他和國民黨中常委楊博仁交情超過30年，楊博仁的親阿姑是陳時中的媽媽，經由楊介紹認識陳時中；先前，到台北參加一位牙醫師的宴會，陳時中和牙醫師是同學，兩人剛好坐在隔壁桌，相互敬茶，發現兩人長很像，彼此都會心一笑。他希望未來有機會邀陳時中來產地吃石斑補身體。

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