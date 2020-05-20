防疫、抓毒、破搶案　警政署長慰勉嘉縣員警

▲嘉縣警防疫期間、破獲製毒工廠及搶案， 警政署長日前前往慰勉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

時值全民防疫期間，嘉義縣警察局除查獲「防疫假訊息」及「違反居家檢疫規定」案件外，日前更偵破「製毒工廠」及「郵局遭強盜」案，執行防疫工作與維護治安不鬆懈，警政署長陳家欽蒞臨警察局頒贈慰問金，慰勉破案有功人員，激勵同仁工作士氣。

該局防疫期間查獲假訊息案7件7人，違反居家檢疫規定案9件10人，執行居家訪視使用警力則達1,526人次。4月21日下午義竹鄉資源回收場發生火警，在接獲消防局通報後，發現該處為製毒工廠，立即循線逮捕林姓嫌犯等2人，查扣各級毒品、大量原料及製毒器具，嫌犯並均經法院裁定羈押。

▲陳家欽頒贈獎勵金。（圖／記者翁伊森翻攝）

另5月7日下午大林鎮中山路郵局發生強盜案，該局刑警大隊及民雄分局共組專案小組，調閱上百支監視器徹夜比對，隔天上午警方立即拘提涉案黃嫌到案，在17小時內迅速破案，無論在防疫或治安維護上，警方均表現可圈可點。

▲ 警政署長與員警大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳家欽同時勉勵同仁，執行各項防疫勤務時，務必將自身健康及執勤安全列為首要重點，並重申警察維護治安沒有假期，也不容有「趁疫作亂」之行為，應秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，確保治安平穩，讓民眾安心。

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