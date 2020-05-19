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防疫在家找「事」做！網購保險套賣翻　最多一次買288入大組數囤起來

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▲▼情侶,夫妻,性愛,親密,上床,約炮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲防疫期間少出門，夫妻、情侶培養感情的時間變多了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠疫情讓民眾非必要不外出，盡量宅在家配合防疫，不少夫妻、情侶有更多時間在房間裡培養感情，沒想到意外催出生育率，但另一方面像是保險套與情趣用品網購買氣也有顯著成長，最熱賣的杜蕾斯更是一次搶佔相關品項熱銷Top3排行榜。

根據東森購物網統計，受到疫情影響，民眾待在家的時間變多，也讓保險套整體銷量在近期成長38%，依商品規格來看，疫情前銷售均以小包數為大宗，主要集中在6入、12入，疫情爆發後則以大組數銷售72入、144入、180入、288入為主力。

東森購物網進一步觀察，整體以Durex杜蕾斯、岡本兩大品牌為銷售主力，而消費者偏好原始觸感，熱賣款式以超薄型為大宗，另外像是凸點裝、螺紋裝、加厚裝也是銷售主流，其他如口交膜、指險套、搭配水果口味等特殊款也增加不少。

東森購物網也盤點站上熱銷Top3，全由Durex杜蕾斯一次包辦，分別是超薄型保險套180入、超薄型保險套48入、保險套綜合組。另外，蝦皮購物也發現，自疫情爆發後，站上情趣用品業績銷量成長超過3成，保險套的銷售表現也有4成的成長。

相較於小心翼翼培養感情，有的則是認真做人，湧現一波防疫寶寶潮，就有醫院發現近期就診驗孕人次變多、懷孕率較今年年初約增加3成的現象，並預測此波疫情可望增加5千至1萬個新生兒，打破原先可能探底的出生率，回升突破至18萬人。

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