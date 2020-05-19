國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了





▲國防部秀AIM-120先進中程空對空飛彈。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情穩定，中央流行疫情指揮中心19日公布，台灣連續12天零確診、37天無本土病例。對此，國防部再度製作慶賀零確診的圖片，搬出AIM-120先進中程空對空飛彈照片，讓軍事迷網友相當興奮，笑說「幻象2000可以準備了！」

「12天零確診！」國防部19日在臉書放上AIM-120先進中程空對空飛彈（Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile）圖片，向網友介紹其暱稱為「Slammer（猛擊者）」，彈體全重335磅，並掛載40磅的高爆炸藥，最大射擊距離約為80浬，接戰速度則是音速的四倍。

國防部發言人臉書提及，該型彈具有「射後不理」系統，只要戰機上的雷達將射擊參數與目標機參數完成比對，當目標機進入飛彈射程，飛行員便可發射飛彈，然後進行下一架目標機的偵搜與鎖定，為空軍現役戰機制空的利器。

面對國防部每日一篇零確診慶賀文，網友們開始預測隔天若是連續13天零確診，是不是要放上C-130運輸機？網友們表示，「一日一介紹，很好」、「明天C130登場」、「C-130待命起飛」、「C-130H預備中」。還有人笑說，「期待16天」、「幻象2000可以準備了」。

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