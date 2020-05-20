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防疫多日零確診　警政署長陳家欽嘉市肯定基層員警

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▲全國防疫8日「零確診」 嘉義市「治安維穩」 警政署署長肯定全體員警為幕後英雄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全國防疫零確診，警政署署長陳家欽肯定全體員警為幕後英雄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

警政署長陳家欽特前往嘉義市政府警察局慰勉防疫期間偵破重要刑案及執行防疫工作有功員警，聽取地方防疫工作心得及建議，關心基層同仁防護裝備使用及庫存情形。最後感謝嘉市警於此期間的辛勞付出，展現安定社會的力量，嘉許全體為眾人引以為傲的幕後英雄。

▲全國防疫8日「零確診」 嘉義市「治安維穩」 警政署署長肯定全體員警為幕後英雄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉市警參與這場防疫之戰的每一刻，從「口罩之亂」興起，迅即啟動查處物資哄抬囤積、詐騙案件及維持社會秩序等機制；為防堵疫情境外移入與擴散，協助築起居家檢疫隔離電子圍籬(尋獲違規3件)，勸導人潮聚集營業場所暫停營業計31家，嚴防破口；在敦睦艦隊磐石艦事件發生之際，又以高效能進行疫情調查計98人及查緝散布足跡假訊息計3案，成功遏止恐慌蔓延；五一連假期間則至嘉義市文化路夜市等發布國家級警報人潮聚集地區實施宣導、監控人潮及分流管制，減少群聚感染風險。各項工作的投入著實對社會起了莫大的防護作用，全體警察人員功不可沒。

▲全國防疫8日「零確診」 嘉義市「治安維穩」 警政署署長肯定全體員警為幕後英雄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳家欽與嘉市警大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）


此外，維護治安沒有假期、警察公權力不容挑釁，為迅速有效處理街頭聚眾鬥毆案件、淨化轄區治安，嘉市警於5月5日啟動42名警力進行快速打擊犯罪部隊演練，在防疫期間啟動快打部隊查獲暴力滋事及聚眾鬥毆案件3件32人。另為除惡務盡、機先防處暴力事件，掃黑檢肅治平專案4件30人；緝毒方面查獲重大毒品3件11人及毒品咖啡包近2萬包、毛重約177公斤；偵破暴力討債、高利貸放集團8件8人。嘉義市在防疫期間有效維持治安平穩，不負市民對於警察「打擊犯罪、維護治安能力」的信心(全臺第1名)！

嘉市警局長張樹德表示「防疫與治安都像是無限之戰」，但警察仍有無比信心打贏長期戰役，將與中央同步秉持「防疫總動員」精神，並在嘉義市長黃敏惠帶領下「齊心護嘉園」，治安防疫齊頭並進，守護國人健康與安全！

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