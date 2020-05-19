對岸阻台參與WHA　陸委會回應國台辦：不利兩岸關係發展

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對「台灣以觀察員身份參加WHA」提案受挫，陸方再度以「一個中國原則」作為理由，我陸委會今天晚間發布聲明強調，中共屢次以片面設定的「一中原則」、錯誤引用聯大及WHA決議等阻撓、矮化台灣，不是負責任文明國家應有作為，另以政治侵害健康人權，更實質阻礙兩岸關係正面發展。

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開，面對國際聲援台灣以觀察員身分參與聲浪，世界衛生組織（WHO）選擇擱置，並邀請中共總書記習近平在開幕式上致辭，引發各界議論。

▲世界衛生大會WHA於18日召開。（圖／路透社）

國台辦發言人馬曉光還在今天表示，大陸在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，亦對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，認為所謂「國際防疫缺口」的謊言，不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口。

對此，我陸委會認為，面對當前全球疫情嚴峻、國際社會廣泛支持台灣出席大會之際，對岸仍以「政治」侵害「健康人權」、罔顧台灣人民權益，更實質阻礙兩岸關係正面發展。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共無權代表台灣，更無法、無力負責台灣人民的健康安全。

陸委會聲明表示，「我們（中華民國台灣）正告北京當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際社會，不會改變我們走向世界的堅定決心」；近期台灣已與相關國家交流合作、舉辦多次防疫視訊會議，未來台灣政府將持續貢獻公衛專業與防疫經驗，並積極爭取在今年WHA復會時，努力敲開世衛大門。

▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

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