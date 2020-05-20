「這是我們的模式」蔡英文PO台灣抗疫全紀錄！5分鐘讓9萬人哭了

▲指揮官陳時中主持記者會，自責流下男兒淚。（圖／總統府）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，其中大多仰賴指揮中心、醫護人員的努力。總統蔡英文為此在臉書貼出影片，藉著520就職典禮前夕回顧整場防疫戰，儘管疫情仍未結束，中間經歷的事情仍讓許多台灣民眾忍不住淚崩。

總統蔡英文在臉書上分享，要把這支影片獻給每個台灣人，「時間和病毒對每個人而言，都是公平的，但是在台灣，我們面對的方式，跟別人不同。」

影片內容從防疫最初的動員開始，空姐在機上宣導，由於大陸湖北武漢出現肺炎疫情，加上目前處於流感、肺炎好發季節，要求每位乘客接受檢疫，以維護國人健康。

由於2003年的SARS疫情慘重，台灣防疫人員痛定思痛，吸取教訓，著手進行許多工作，派出專家到武漢實地考察、用多種語言宣導「戴口罩、不群聚」等政策，行政院也下令禁止口罩出口、開始徵用口罩。

▼蘇貞昌當時下令禁止口罩出口，被許多人痛罵「狗官」，政策是否正確，自在人心。（圖／記者沈繼昌攝）



隨著疫情爆發，指揮中心緊急成立，指揮官陳時中也在記者會上承諾，每天都會召開記者會，向社會大眾報告疫情。第一次武漢包機返台時，機上出現確診乘客，讓陳時中忍不住哽咽，鏡頭前落下男兒淚，讓外界相當心疼。

隨著防疫工作進展，各政府部門開始聯合，開發出「健保雲端查詢旅遊史」的功能，確認到醫院、診所就診的民眾，是否曾前往疫區。為了照顧居家隔離、居家檢疫的民眾，中央與地方單位結合，配送食物到自我健康管理的民眾家中，也透過電話關心民眾的身體狀況。

為了防止居家隔離、檢疫的民眾擅自離家，中央建置了「電子圍籬智慧監控系統」，若有出現異常，會立刻派出員警前往了解，進行即時追蹤，以免造成防疫破口。

▼若電子圍籬出現異常，警方要立刻趕到現場查看狀況。（圖／總統府）



許多口罩廠商接獲通知，臨危受命，組成「口罩國家隊」，連夜組裝機器，趕工口罩，政府也祭出「口罩實名制」的政策，讓民眾持健保卡到藥局領購口罩配額，也有人為此開發口罩地圖。

除了口罩以外，還有不少企業配合政府，將原有的酒品生產線暫時關閉，開始生產防疫酒精，讓全民都能以公開、合理的價格購得防疫物資。

▼許多廠商為了防疫，投入生產防疫酒精的產線。（圖／農糧署）



影片內容播放到「口罩實名制2.0上路時」，旁白感嘆，疫情再次詮釋了距離，但身體遠了，心卻更靠近。接著場面轉換，帶到政委唐鳳坐在電腦前工作、行政院副院長陳其邁召集專家開會的畫面，配上「追求健康的路上，沒有人應該被落下」，畫面感人、催淚。

防疫過程中，許多官員、企業日益繼業地工作，替台灣人民負重前行，這也讓蔡英文感嘆，「這份光榮，不僅是因為我們保護了自己與家人，保護了我們的國家，我們還有餘力去幫助其他國家。」

蔡英文指出，為了達成全人類健康的目的，她想代表台灣全民，向世界說聲「#TaiwanCanHelp #TaiwanIsHelping」，「我們願意貢獻專業，#台灣模式 就是與全世界站在一起，共同對抗疫情。」

儘管影片只有短短的5分27秒，卻是台灣到目前為止防疫的點滴，包含了許多人的努力、付出，讓網友感動在下方留言，「感謝這次疫情所有付出勞心勞累的所有防疫人員」、「保護自己與家人，也保護國家，是因為我們團結在一起。台灣加油」、「謝謝台灣，謝謝所有付出的每一位」、「台灣加油！你們真的太讓人驕傲了！」

►二手票券豐富你的生活

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～