羅斯福號停靠關島近2月！美官員透露「預計本週重返大海」

▲美國官員透露，羅斯福號有望在本週重返大海。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

受到新冠肺炎的衝擊，停靠在關島近2個月的美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）終於要出關了。美國官員表示，羅斯福號日前在港內進行了「繫泊試俥」（fast cruise）測試，模擬海上航行的作業狀況，預計在本週重返大海。

綜合外媒報導，艦長薩迪耶洛（Rear Admiral Carlos Sardiello）受訪時表示，羅斯福號將與約3,000名船員一起重返大海，並留下約1,800名仍在關島隔離的官兵，其中還包含14名獲准重返航母幾天後再次被驗出陽性的人。

薩迪耶洛並未透露其他資訊，不過其他美國官員稱，羅斯福號有望在幾天內離開關島，如果一切順利，將在太平洋地區進行一段時間的軍事行動，然後再返回聖地牙哥（San Diego）。

事實上，羅斯福號重返大海後，還需讓同樣停擺至今的艦載航空聯隊盡快重獲「航艦服勤資格」（Carrier qualifications）。大約兩週後，羅斯福號才會回來關島接完成隔離的官兵，然後再出海。

據悉，「繫泊試俥」是海軍船艦進行部署前的最後步驟之一，船艦本身雖不會移動，但官兵會在模擬航行條件下，測試維持船艦正常運作所需的所有關鍵系統。薩迪耶洛指出，「繫泊試俥」能讓已各自完成測試的所有系統「合為一體」，進行整合測試，證明艦艇硬體與系統已完成出航準備。

▲羅斯福號停泊在關島近2個月。（圖／翻攝美國海軍臉書）



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