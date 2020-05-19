　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

羅斯福號停靠關島近2月！美官員透露「預計本週重返大海」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 羅斯福號實施嚴密檢測，卻依然難以應付「假陰性」檢測結果。（圖／路透）

▲美國官員透露，羅斯福號有望在本週重返大海。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

受到新冠肺炎的衝擊，停靠在關島近2個月的美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）終於要出關了。美國官員表示，羅斯福號日前在港內進行了「繫泊試俥」（fast cruise）測試，模擬海上航行的作業狀況，預計在本週重返大海。

綜合外媒報導，艦長薩迪耶洛（Rear Admiral Carlos Sardiello）受訪時表示，羅斯福號將與約3,000名船員一起重返大海，並留下約1,800名仍在關島隔離的官兵，其中還包含14名獲准重返航母幾天後再次被驗出陽性的人。

薩迪耶洛並未透露其他資訊，不過其他美國官員稱，羅斯福號有望在幾天內離開關島，如果一切順利，將在太平洋地區進行一段時間的軍事行動，然後再返回聖地牙哥（San Diego）。

事實上，羅斯福號重返大海後，還需讓同樣停擺至今的艦載航空聯隊盡快重獲「航艦服勤資格」（Carrier qualifications）。大約兩週後，羅斯福號才會回來關島接完成隔離的官兵，然後再出海。

據悉，「繫泊試俥」是海軍船艦進行部署前的最後步驟之一，船艦本身雖不會移動，但官兵會在模擬航行條件下，測試維持船艦正常運作所需的所有關鍵系統。薩迪耶洛指出，「繫泊試俥」能讓已各自完成測試的所有系統「合為一體」，進行整合測試，證明艦艇硬體與系統已完成出航準備。

▲▼羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

▲羅斯福號停泊在關島近2個月。（圖／翻攝美國海軍臉書）

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍擬在波蘭部署核武　俄羅斯：彈頭回到美國「歐洲才安全」

德國擬要求美國「撤走核武」　美駐波蘭大使：在波蘭部署

俄北風之神升級版「955A」潛艇再下水測試　預計6月服役

羅斯福號停靠關島近2月！美官員透露「預計本週重返大海」

日本「宇宙作戰隊」正式成立 　2023年將投入運營

視導資通電軍　李廷盛中將：要確保不對稱作戰有效發揮

國防培育班簽約達378校　鼓勵學子加入國軍創三贏　

船體腐蝕已滲水　海軍：中海艦輝煌史實已納海軍軍史館

美驅逐艦「拉爾塔號」巡弋東海　甲板現「115」神秘數字...背後含意曝光！

駐沖繩美軍又出包！持刀衝換匯所搶690萬現金　沖繩知事怒了

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

美軍擬在波蘭部署核武　俄羅斯：彈頭回到美國「歐洲才安全」

德國擬要求美國「撤走核武」　美駐波蘭大使：在波蘭部署

俄北風之神升級版「955A」潛艇再下水測試　預計6月服役

羅斯福號停靠關島近2月！美官員透露「預計本週重返大海」

日本「宇宙作戰隊」正式成立 　2023年將投入運營

視導資通電軍　李廷盛中將：要確保不對稱作戰有效發揮

國防培育班簽約達378校　鼓勵學子加入國軍創三贏　

船體腐蝕已滲水　海軍：中海艦輝煌史實已納海軍軍史館

美驅逐艦「拉爾塔號」巡弋東海　甲板現「115」神秘數字...背後含意曝光！

駐沖繩美軍又出包！持刀衝換匯所搶690萬現金　沖繩知事怒了

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

軍武熱門新聞

德要求撤走核武　美駐波蘭大使：在波部署

美官員：羅斯福號「預計本週重返大海」

俄「弗拉基米爾大公」潛艇再下水

「憲兵夜鷹」代訓中東16人兩大科目曝　　退役隊員曝擔憂

美軍擬在波蘭部署核武　俄：彈頭返美歐洲才安全

解放軍奪東沙的盤算　退將：會主動撤離

日本「宇宙作戰隊」正式成立

「拉爾塔號」巡弋東海　甲板現「115」神秘數字

駐沖繩美軍又出包！持刀衝換匯所搶690萬現金

印度穿越邊界修設施！解放軍加強加勒萬河谷控管

英國最新航母洩洪式漏水　船艙慘變游泳池

俄羅斯「北風之神-A」核潛艦進行水下試驗

海軍：中海艦輝煌史實已納軍史館

李廷盛中將視導資通電軍

更多熱門

相關新聞

陳時中週末帶隊逛墾丁！攤商全嗨翻

陳時中週末帶隊逛墾丁！攤商全嗨翻

為了推動「防疫新生活」，指揮中心今（19）日宣布，本週末（5月23、24日）指揮官陳時中將率媒體團搭乘高鐵，並實際走訪墾丁大街，以此呼籲民眾做好防疫就可恢復正常生活。消息曝光後，落寞一段時間的攤商們簡直嗨翻，紛紛盼望時下正夯的陳時中能帶旺墾丁。

陸委會：阻台參加WHA不利兩岸關係

陸委會：阻台參加WHA不利兩岸關係

衛福部短片紀錄全體國人防疫點滴

衛福部短片紀錄全體國人防疫點滴

觀光局：暫停旅行社出入團至6/30

觀光局：暫停旅行社出入團至6/30

川普喊凍結資助WHO　陸外交部護航

川普喊凍結資助WHO　陸外交部護航

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19羅斯福號USS Roosevelt太平洋軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面