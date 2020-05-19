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SOGO首度推7千元抵用券「免費送」　加入APP會員即可用還能轉贈

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▲SOGO首度針對APP會員推出抵用券。（圖／SOGO提供）

▲SOGO首度針對APP會員推出抵用券，為周年慶數位APP使用暖身。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣連續12天零確診、第37天未新增本土案例，許多民眾陸續回復正常生活，外出用餐、購物等人潮逐漸回流，SOGO表示，母親節檔期因加碼與全檔滿千送百，全台業績還較去年同期成長5%，針對近期520檔期，更首度推出全台7店、每間店直接送1,040元抵用券活動，只要加入APP會員就能領取。希望刺激民眾出門消費購物，再為業績衝一波。

從1月底開始蔓延全球的新冠肺炎疫情，讓民眾在疫情期間外出消費力道大減，百貨通路為因應局勢，推動外送、外賣、店外面交等服務，搭配APP平台提供商品銷售、資訊提供與客戶溝通，雖疫情趨緩，百貨等實體通路已進入「後疫情時代」思維，SOGO總經理汪郭鼎松便指出：「會員經濟與無接觸行銷成為重點。」

針對520話題檔期，SOGO首度針對APP會員祭出「電子折價券」優惠，只要下載成為會員，就可一次領取全台7間分店、每店共1,040元的抵用券，等同一個人總共可領取7,280元的折抵優惠，即便住台北民眾可能不會至SOGO高雄店消費，但也可以透過「轉贈」功能，將高雄店的抵用券轉贈給當地親友。

▲SOGO首度針對APP會員推出抵用券。（圖／SOGO提供）

▲【復興館】COACH-Melody手袋售價21,800元，COACH精選商品5折起消費滿3,000再抵520元。

「電子折價券」分為520元與520元面值，分別可抵用化妝品與服飾產品，抵用期限從5／22至5／31止，服飾類可抵用男女童裝、女鞋、內衣、運動休閒等，單筆消費3,000元以上可抵用；化妝品類則針對化妝品區、香氛區，單筆消費滿5,000元即可抵用。

優惠期間也同時推出「醫護專屬優惠」，憑醫護識別證至SOGO消費，可免費停車2小時之外，復興館針對館內10間餐廳，推出用餐85折特價，另忠孝、復興2館只要來店消費，即可獲得按摩椅摸彩券。

▲SOGO首度針對APP會員推出抵用券。（圖／SOGO提供）

新光三越針對520也推會員快閃回饋，民眾只要在5／20開啟新光三越APP，選擇「扣1點會員點數」參加抽獎，便有機會抽到200元至20,000元不等的禮券，或是「10點會員點數」，該活動禮券從5／21至5月底前，可至店內消費使用。
 

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