LINE推「520用貼圖傳心意」活動　傳送指定貼圖有機會得Switch等大獎





▲LINE推出「520傳貼圖拿萬元好禮」的活動。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（19）日宣布，特別推出「520傳貼圖拿萬元好禮」的活動，全系列有超過300組心意貼圖，只要傳送活動指定貼圖就可集章抽獎，有機會把Switch等萬元大獎帶回家，而接收到活動貼圖的用戶也可以獲得獎勵。

LINE趁著520前夕，特別推出貼圖活動，強調520是適合大聲示愛的好日子，而且不只是對男、女朋友示愛，還有親密的家人、朋友，甚至是同事都可以用貼圖來表達感謝，所以這次的活動貼圖包含各種類型。

LINE舉例，這次活動包含超過300組的心意貼圖，像是情人篇的「撩妹必備貼圖2之歐巴雙帥」、「白吉之黑白講大貼圖特輯」、「四毛與八毛 我愛你 心意貼圖」，或是朋友篇的「白爛貓 動起來 心意貼圖」、「埃及大旅社02」，以及職場篇的「哭吧！小不幸人生 心意貼圖」、「ATM的實話」。

LINE說明，用戶只要在活動期間，傳送活動指定貼圖就可集章拿獎，還能得到越多的獎品，而且接收貼圖的人還可以免費獲得LINE代幣，不過一個群組聊天室只能累積一次集章，如果傳送一個活動貼圖到100人群組中，只能累積一個「傳送」集章。

LINE補充，活動時間從即刻起到05月23日23:59止，累積「傳送」50個獎章，就有機會拿回Switch、Dyson空氣清淨機、iPhone 11 Pro等萬元好禮，而且活動還包含之前已上架的五組熊大兔兔貼圖，已經擁有的用戶可以趕緊參與活動。

LINE「520傳貼圖拿萬元好禮」：活動網址（僅限手機開啟）

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