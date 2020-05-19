520總統就職逾600警力維安　博愛特區19日晚間起交通管制

▲520就職，交通管制概況。（圖／台北市政府警察局交通警察大隊提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

第15任總統、副總統就職典禮20日將於總統府及台北賓館舉行，負責維安的台北市警察局已完成相關警衛部署，初估出動逾600名警力；另外，19日晚間11時至20日中午12時，博愛特區內，將進行三階段交通管制，禁止特定車種行駛管制區。

第1階段19日晚間11時至20日下午5時，管制範圍是凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側5線車道。第2階段20日上午8時30分至中午12時，管制範圍是凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)、公園路(襄陽路至貴陽街)、常德街全線車道。

第3階段20日上午9時50分至10時40分，視情況彈性管制中山南路(忠孝東路至愛國東路)全線車道。上午9時30分至11時，視狀況彈性管制重慶南路(衡陽路至貴陽街)全線車道。





▲520就職，交通改道動線。

台北市政府警察局交通警察大隊表示，因活動期間適逢上班車潮，為降低交通衝擊，建議用路人依改道動線行駛，一、往東車流：貴陽路/長沙街/漢口街→中華路→愛國西路/忠孝西路續行。二、往西車流：青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路(迴轉道迴轉)/市民大道(迴轉道迴轉)續行。

三、往南車流：中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行。四、往北車流：羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路/金山南北路續行。

五、欲前往台大醫院東址之民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往臺大醫院西址之民眾，請由徐州路轉中山南路轉常德街進出該院區；欲往台大兒童醫院之民眾，請由公園路或中山南路轉青 島西路進出該院區。