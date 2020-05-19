首度曝光「防疫小窩」！陳時中部長房間堆滿卡片　蔡英文也感動

▲蔡英文視察疫情指揮中心 。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文19日在第一任總統任期最後一天，來到中央流行疫情指揮中心，代表國家當面向防疫夥伴們說聲謝謝，更要邀請大家，能有代表出席20日的總統副總統就職典禮，讓防疫英雄給國家帶來祝福。





蔡英文在臉書表示，這幾個月來，指揮中心的防疫夥伴們不眠不休，「尤其是阿中部長，就算有睡，也睡得很少，或是直接在指揮中心小睡。今天我看到阿中部長的『小窩』，真的很佩服，也很感動」，也請同仁都要適當休息，保重身體。

▼部長防疫小窩多滿民眾打氣的卡片。







蔡英文指出，連續12天的「加零」不是偶然，但很遺憾的，WHO秘書處在壓力下，依然拒絕邀請我國出席世界衛生大會，她要表達嚴正的抗議，台灣的防疫表現如何，國際社會自有公評，「我們不會因為被打壓，就放棄參與國際事務。我們會繼續努力，讓世界都看到台灣！」

蔡英文除了邀請疾管署同仁參加就職典禮，也經台南市長黃偉哲商請，於會中代表農民致贈100組「台南好麵」，稱之為「英雄麵」，向全國防疫英雄致敬，祝福防疫工作「麵麵俱到」。

▲廠商送麵代替蔡英文向防疫英雄致敬。（圖／記者呂佳賢攝）

據了解，這10款台南好麵，包括：鹽水意麵、關廟麵、左鎮芒果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、仁德蘆薈麵、龍崎竹炭麵、善化芝麻麵、新市火龍果麵，以及大內酪梨籽麵。

▲廠商送麵代替蔡總統向防疫英雄致敬。（圖／記者呂佳賢攝）

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