美國務卿祝賀蔡英文連任就職　總統府：展現對台灣民主堅定支持

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）於19日發表聲明，恭賀總統蔡英文連任就職，總統府發言人黃重諺表示感謝，強調這具體展現美國對台灣民主的堅定支持，彰顯台美雙方的互信與友好。

黃重諺表示，龐培歐的聲明，具體展現美國對台灣民主的堅定支持，更充分彰顯了台美雙方的互信與友好，總統府表達誠摯感謝。

黃重諺說，誠如龐培歐國務卿指出，台美雙方對於印太地區具有共同的願景，美國持續視台灣為世界上一股良善力量及可靠的夥伴，作為國際社會的一員，台灣也將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，深化台美全球合作夥伴關係，並為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

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