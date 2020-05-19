美國務卿首次祝賀台灣總統就職！外交部稱「意義重大」：台美關係高度友好

▲總統蔡英文。（圖／總統府）



記者邱茀濱／綜合報導

在就520職典禮前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（19）日發表聲明祝賀蔡英文總統就職。外交部對此表示，美國國務卿首次祝賀我國總統就職，具有重大意義，並充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美高度互信友好。

針對蓬佩奧發聲明恭賀蔡英文總統就職，外交部發新聞稿表達誠摯感謝，並指出此為美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具有重大的意義，除了充分彰顯美國對台美關係的重視，同時也代表對台灣民主的鼎力支持，還反映出台美關係的高度互信友好。

外交部指出，未來台灣政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



蓬佩奧聲明指出，「我們對該地區有著共同願景，包括法治、透明、繁榮和安全。」聲明中提到，「近期發生的COVID-19大流行為國際社會提供機會，了解為什麼台灣的防疫模式值得仿效。」

蓬佩奧還說，美國長期將台灣視為值得信賴的伙伴，而美國對台灣的支持是跨越黨派的，這點從近期生效的《台北法案》就可看出。蓬佩奧說，他相信在蔡英文總統的帶領向，美台關係將持續茁壯。

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



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