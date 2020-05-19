信義區牽車！妹子狂找1小時...結局氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了

▲愛車被別人移動還放倒。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友日前下班牽車時，發現愛車莫名消失，就這樣找了近1小時，才在花圃邊發現，而且還是「被放倒」的慘狀，她氣得發文訴苦，沒想到眼尖網友看完瞬間歪樓，直呼這台是經典神車，甚至想花錢跟她買。

女網友日前在爆怨公社怒道，「今天下班牽車時，發現我的車被弄倒在邊邊，害我找超久，真的很沒品欸！」在信義區上班的她騎車通勤，當天也乖乖將機車停放在路邊車格，怎料最後愛車不僅偏離原車格，還被弄倒了。

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由於原po幾個月前才發文，表示機車遭人破壞，一些記憶好的網友不禁感嘆，「上次是被弄尾燈，真的多災多難」、「妳一月才被破壞過欸」、「國寶又被欺負了」；不少人也替她抱不平，「我們祝弄倒妳車的人，烙賽一個禮拜」、「有監視器嗎？報警...提告物損」。

值得一提的是，許多眼尖網友都發現，這是經典車款「光陽二衝程噴射X-MODE 100」，紛紛回應「神車啊！13年尾的...汽油幫浦沒壞過」、「好稀有的這款車！我找了很久一直找不到碟煞版的，而且越來越少見，如果妳要脫手的話可以講一下...離題了」、「哇~這台機車有歷史了」、「這不是神車xmode嗎」。

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