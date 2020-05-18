男客問除毛師「硬了怎辦」...想在現場DIY　她傻眼8字擊落：還遇過亂射的

▲男客擔心除毛時下體有反應，還問女除毛師能不能在現場「自行解決」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不只女性愛美除毛，事實上也有不少男性有私密處除毛的需求。不過一名女除毛師就在臉書怒轟，自己老是遇到不尊重人的男客，有客人擔心過程中會起生理反應，竟問她能不能在現場解決，令她覺得極度不受尊重。而網友們看完也直喊誇張、噁心，「既然都斬草了，就順便除根吧。」

「你不尊重專業，不尊重女性，老娘他X的也不會尊重你！」一名女除毛師在臉書「爆怨公社」中發文，她表示，幾乎每個男客在除私密處的毛前都會詢問她「萬一被摸到硬了怎麼辦」，讓她大翻白眼，「關我屁事啊！老娘只負責除毛，有需求去半套啦！」

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只見她所貼出的截圖中，客人先是詢問她不小心摸到生殖器的話怎麼辦，原PO則抱持的專業的眼光表示「私密處除毛一定多少會碰到。」但對方隨後又擔心生殖器會有反應，還問除毛結束後能不能在現場DIY自行解決，讓除毛師覺得不受尊重，直接拒接這個客人，「你的生意我無法接，謝謝。」

▲ 除毛師曝光男客不尊重人的對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO痛心表示，她實在遇過太多不尊重人的客人，「居心不良的、到處亂射的、動手動腳的，什麼人都有」，也難怪台灣的除毛師幾乎都不願意接男客。

網友們看完紛紛作嘔表示，「斬草就順便除根了吧」、「這人可能看到什麼都會精蟲衝腦」、「硬了沒怎麼辦，就一起除掉，看他要不要」、「是下面癢沒錢去花嗎」、「這一看就知道是來亂的」。

不過也有過來人表示多慮了，因為除毛時還是有一定程度的疼痛感，基本上不會起生理反應，「痛到靠北，會硬我隨便你」、「通常除的時候硬不起來，讓他痛」。

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