店員嘲笑女客身材...她全程低頭吃飯　正義哥霸氣舉動妻讚爆：果然沒嫁錯

▲餐廳示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「我一定要嘴他們！」一名人妻日前到鐵板燒餐廳吃飯時，聽到幾個店員對一名肉肉女客人品頭論足，相當失禮，她也看不下去準備開罵。怎料先生結帳時的霸氣舉動，除了教訓了店員一番，也讓原PO眼噴愛心，感動表示自己真的嫁對人了。

「一群屁孩有夠沒禮貌的。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示日前和先生去吃鐵板燒時，看到一名肉肉的女生也進來吃，沒想到店員們竟豪不客氣地一直在開女客身材的玩笑。

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只見其中一名店員嘲諷表示「欸你看你女友來了啦」，另一名店員則是應和「我才不喜歡吃控肉」、「你屠龍戰士」，在客人面前豪不避諱。

原PO指出，那位肉肉女客從頭到尾都只敢低著頭吃飯，應該是有聽到店員的對話，「內心真的很不爽，憑什麼對人家身材品頭論足呀！你們條件是有多好嗎？」

▲女客人聽到自己被嘲笑，心裡非常難過。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女網友說，她以前的身材也是胖胖的，所以很懂被人嘲笑的感覺，決定等等一定要幫女客說話。結果原PO先生隨後結帳時，直接幫肉肉女一起結清費用，還斥責店員「你們不覺得剛剛講那些話很不尊重人嗎？人家來吃飯不是要這樣被你們糟蹋的。」霸氣舉動讓原PO超感動，直呼沒有嫁錯人。

文章上線後，眾人大讚先生太帥，「果然是真男人啊」、「這種店家真的要不得，開別人身材玩笑真的有夠北爛」、「超沒品，幸好有你們夫妻打抱不平」、「老公好MAN」、「講什麼垃圾話，胖是犯法了是不是」。

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