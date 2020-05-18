「帥哥～車好了！」1分鐘後悲劇了…洗車老闆無奈笑　他臉綠：還打蠟欸

▲原PO請人洗完車，結果馬上悲劇。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

在許多男人們心中，愛車地位就宛如小老婆，除了保養之外，當然也要常常洗香香。一名男網友17日在臉書《爆怨公社》貼文，說當天大太陽就去請人洗個車，結果老闆才剛跟他說「帥哥～你的車好了」，接下來的發展讓他秒臉綠，老闆的表情更讓他永生難忘，「是一種無奈中帶一點笑意，我一輩子都會記得的。」

這位男網友文中表示「想說今天大太陽，就去洗個車」，結果洗車老闆才剛跟他說「帥哥～你的車好了」，不到一分鐘的時間，外面開始下大雨。「那個洗車老闆看我的表情……是一種無奈中帶一點笑意，我一輩子都會記得的……」最後原PO忍不住hashtag「#我他X臉都綠了」、「#洗車+打蠟欸」，並附上一個大哭的表情符號。

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▲許多人都曾遇到洗完車就下雨的情形。（示意圖／pixabay）

貼文吸引1.4萬人按讚，網友紛紛笑噴，「洗車是現在的祈雨方式」、「台灣水庫需要你」、「剛好可以開出去測試他蠟打的好不好」、「下一次你哪時要洗車請告訴大家」、「你以後要洗車先通知一下，才知道要帶雨傘。」還有網友趕緊安慰原PO，「不要怕，打蠟防酸雨，ok滴」、「下雨前洗車打蠟不錯啊，先做好防護」、「我幾乎都是下雨天才去洗車打蠟，因為少車師父比較細心慢慢弄。」

不過就有不少過來人表示，洗好車就會下雨似乎也是種莫非定律，「跟我一樣，洗10次車，9次都會下雨」、「真的很無奈，每當我家洗車我們神經都繃很緊」、「最討厭就是洗完車就下雨，感覺錢都飛了」、「每次洗完車就下雨的人，路過」、「沒關係……我也是一樣，洗10次會下6次，所以當我說要洗車，朋友、同事、家人都說今天要下雨了，不然就說『吼……妳今天不要洗啦！我沒帶雨傘餒！』。」