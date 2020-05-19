影／網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《黑色豪門企業》19日有網友PO出1少年慘遭3少年圍毆貼文，只見3名青少年分持高球桿等棍棒朝1名少年身上招呼，挨打青少年一直解釋「我沒有講你啊」，但3人手中棍棒始終沒有停手之意，平鎮警方獲報後，3名逞凶少年後腳已離開，挨打少年送醫治療後所幸無大礙，警方已根據現場監視器鎖定涉案少年到案，偵訊後依傷害與妨害秩序罪嫌函送偵辦。

▲桃園市平鎮區義興公園18日下午發生青少年鬥毆事件，1名少年遭3名少年圍毆。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

平鎮警分局指出，這起案件發生在18日下午5時在平鎮區義興公園旁，根據臉書《黑色豪門企業》貼文顯示，3名少年分持高爾夫球桿等棍棒圍毆1名少年，少年挨打後在地上求饒，頻頻大喊「我沒有講你啊、不是我啊」，但3名少年猛嗆三字經回罵，並以棍棒向少年身上招呼，絲毫不理會少年解釋。

平鎮警分局員警到場時，逞凶3人已離開現場，只剩挨打少年還在現場，警員協助少年就近到聯新醫院治療，還好僅受到擦、挫與瘀傷等傷勢，並無生命危險。

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，3名少年圍毆1名少年倒地。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

警方在18日深夜通知涉案中未成年少年到案說明釐清案情，據指出，雙方彼此並不認識都是未成年青少年，其中挨打少年疑似在網路上放話留言，引起另一票少年不爽，雙方互嗆引生糾紛，相約在義興公園談判，未料對方揪眾對被害少年圍毆，造成其身上有多處擦、挫傷等傷勢，儘管被害少年並未提告，但在公共場所聚眾鬥毆已違反新修正之刑法妨害秩序罪，警方已通知相關涉案少年到案說明，其中一位涉案少年偵訊後將依傷害與妨害秩序罪函送偵辦，並將通知另2人到案釐清案情。

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，警方趕抵現場時，逞兇者已逃離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方呼籲，刑法妨害秩秩序罪章已新修正通過，3人以上在公共場所持械鬥毆，將處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，首謀與下手實施者，將處6個月以上5年以下有期徒刑，籲請民眾遭遇糾紛時務必冷靜，勿以身試法。

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