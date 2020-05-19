　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《黑色豪門企業》19日有網友PO出1少年慘遭3少年圍毆貼文，只見3名青少年分持高球桿等棍棒朝1名少年身上招呼，挨打青少年一直解釋「我沒有講你啊」，但3人手中棍棒始終沒有停手之意，平鎮警方獲報後，3名逞凶少年後腳已離開，挨打少年送醫治療後所幸無大礙，警方已根據現場監視器鎖定涉案少年到案，偵訊後依傷害與妨害秩序罪嫌函送偵辦。

▲桃園市平鎮區義興公園18日下午發生青少年鬥毆事件，1名少年遭3名少年圍毆。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市平鎮區義興公園18日下午發生青少年鬥毆事件，1名少年遭3名少年圍毆。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

平鎮警分局指出，這起案件發生在18日下午5時在平鎮區義興公園旁，根據臉書《黑色豪門企業》貼文顯示，3名少年分持高爾夫球桿等棍棒圍毆1名少年，少年挨打後在地上求饒，頻頻大喊「我沒有講你啊、不是我啊」，但3名少年猛嗆三字經回罵，並以棍棒向少年身上招呼，絲毫不理會少年解釋。

平鎮警分局員警到場時，逞凶3人已離開現場，只剩挨打少年還在現場，警員協助少年就近到聯新醫院治療，還好僅受到擦、挫與瘀傷等傷勢，並無生命危險。

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，3名少年圍毆1名少年倒地。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，3名少年圍毆1名少年倒地。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

警方在18日深夜通知涉案中未成年少年到案說明釐清案情，據指出，雙方彼此並不認識都是未成年青少年，其中挨打少年疑似在網路上放話留言，引起另一票少年不爽，雙方互嗆引生糾紛，相約在義興公園談判，未料對方揪眾對被害少年圍毆，造成其身上有多處擦、挫傷等傷勢，儘管被害少年並未提告，但在公共場所聚眾鬥毆已違反新修正之刑法妨害秩序罪，警方已通知相關涉案少年到案說明，其中一位涉案少年偵訊後將依傷害與妨害秩序罪函送偵辦，並將通知另2人到案釐清案情。

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，警方趕抵現場時，逞兇者已逃離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區義興公園18日發生青少年鬥毆事件，警方趕抵現場時，逞兇者已逃離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方呼籲，刑法妨害秩秩序罪章已新修正通過，3人以上在公共場所持械鬥毆，將處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，首謀與下手實施者，將處6個月以上5年以下有期徒刑，籲請民眾遭遇糾紛時務必冷靜，勿以身試法。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／窮婦借到紓困貸款10萬　急匯9萬給敘利亞未婚夫「買機票來台結婚」

►疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

►和成捐贈百台免治馬桶　鄭文燦：感謝企業力挺第一線醫護人員

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北男趁岳母睡著「亂刀砍殺」！火速羈押　他最後拄拐杖上囚車…

三寶女駕駛突然右偏加速衝　撞機車騎士噴電桿車全毀肇逃

靜宜點點怪男落網！警局供出「黑點的意義」　下場慘了

520就職典禮北市動員1200警力！　鎖定6團體「抬離小組」也出動

路樹砸死女騎士！黃偉哲第一時間到場：全面檢查台南路樹

快訊／飆車男闖紅燈撞死女騎士！落跑30小時投案　法院裁定羈押

3秒爆頭恐怖畫面曝光！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長當場下令了

亂刀狂刺岳母原因曝！入贅多年怨「在家沒地位」　常被碎唸引爆人倫殺機

快訊／70歲殺90歲！向妻借錢不成遷怒岳母　睡夢中亂刀狂砍命危

快訊／台南路樹倒塌！女騎士被壓「當場斷氣」　市長急奔到場

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

快訊／台北男趁岳母睡著「亂刀砍殺」！火速羈押　他最後拄拐杖上囚車…

三寶女駕駛突然右偏加速衝　撞機車騎士噴電桿車全毀肇逃

靜宜點點怪男落網！警局供出「黑點的意義」　下場慘了

520就職典禮北市動員1200警力！　鎖定6團體「抬離小組」也出動

路樹砸死女騎士！黃偉哲第一時間到場：全面檢查台南路樹

快訊／飆車男闖紅燈撞死女騎士！落跑30小時投案　法院裁定羈押

3秒爆頭恐怖畫面曝光！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長當場下令了

亂刀狂刺岳母原因曝！入贅多年怨「在家沒地位」　常被碎唸引爆人倫殺機

快訊／70歲殺90歲！向妻借錢不成遷怒岳母　睡夢中亂刀狂砍命危

快訊／台南路樹倒塌！女騎士被壓「當場斷氣」　市長急奔到場

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

社會熱門新聞

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

綠光罩頂！10億營造少東「抓猴」慘遭暴打

即／台北男砍殺岳母羈押　拄拐杖上囚車

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

超商外「男子一直摸女童大腿」…台南警曝真相

亂刀狂刺岳母原因曝！入贅多年怨「在家沒地位」

路邊撿到6萬薪資袋險遭詐！網提醒：別貪心

即／飆車男撞死女騎士　法院裁定羈押

總統就職北市警動員1200人　鎖定6抗爭團體

靜宜商圈點點怪男被逮！23歲男做記號對尺寸闖3社區

8歲女童「14樓墜1樓」　命危6天後奇蹟脫離險境！

更多熱門

相關新聞

躲債男桃園飛車到新竹　翻車後遭圍毆

躲債男桃園飛車到新竹　翻車後遭圍毆

一名林姓男子在2月間，因債務問題遭人從桃園中壢一路追車到新竹關西，過程中，林男因車輛失控翻覆，只好下車快跑，沒想到跑不過討債者，竟遭對方一行人持槍壓制、當街毆打，經過連月來的調查，警方終於循線逮到犯案的多名嫌犯，並查獲1把鎮暴槍，相關人等將依聚眾鬥毆罪移送法辦。

賓士男撂兄弟狂K超商店員和朋友　妻與5歲兒目擊嚇傻

賓士男撂兄弟狂K超商店員和朋友　妻與5歲兒目擊嚇傻

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

酒後爆衝突…他遭鄰桌碎酒瓶猛捅　右眼球秒爆失明

酒後爆衝突…他遭鄰桌碎酒瓶猛捅　右眼球秒爆失明

關鍵字：

網路互嗆少年談判圍毆

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面