桃園新住民申辦紓困只有居留証資格不符？　鄭文燦：協助專案申請

▲鄭文燦慰問平鎮區公所加班同仁，宣布針對尚未領有身分證的新住民家庭，市府將協助以共同生活戶的形式協助專案申請。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央擴大急難紓困方案，許多居住在桃園的新住民朋友，雖有加入工會並投保勞健保，卻因只領有居留証、沒有身份証而無法申辦紓困？此情形受到立委湯蕙禎、市長鄭文燦重視，經向相關單位爭取，鄭文燦16日宣布針對尚未領有身分證的新住民家庭，市府將協助以共同生活戶的形式協助專案申請，讓新住民家庭也能度過難關。

▲桃園市越配權益促進會創會長馮玉英(左一)、理事長阮慶漓(中），拜會立委湯蕙禎(右一)。 (圖／越配權益促進會提供)

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、理事長阮慶漓指出，許多越籍姐妹反應，她們嫁來台灣桃園後，為增加家庭收入投入勞動市場，依規定加入工會也投保勞健保。但此次受疫情影響，工作收入銳減，政府中央擴大急難紓困方案，申請者需持身份証才能辦理，致只有居留証的外配姐妹，無法申請。

因此，該會於日前向曾任桃園市政府民政局長的現任立委湯蕙禎，當面提出陳情請求協助。湯蕙禎說，市長鄭文燦向來重視新住民朋友權益，上任以來推動許多新住民政策，如申辦桃園市民卡只要有居留証的新住民即可申辦，享有市民優惠福利，因此對於該陳情案亦表重視。

鄭文燦市長16日前往平鎮區公所，慰問區公所加班處理急難紓困案件同仁時，宣布針對尚未領有身分證的新住民家庭，市府將協助以共同生活戶的形式協助專案申請，讓新住民家庭也能度過難關。又桃園市政府辦理急難紓困方案，截至15日晚間止，全市受理件數達2萬3,063件、核定5,472件、核定金額累計7,882萬6,000元。

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