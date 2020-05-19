飆闖紅燈撞死女騎士...惡男落跑被拍到竟變裝　辯：撞到「東西」很害怕

記者林悅／台南報導

台南市5月18日凌晨發生銀色轎車涉嫌違規闖紅燈，高速撞死40歲黃姓女騎士，肇事落跑的盧姓駕駛人，19日中午在律師陪同下主動向二分局投案，警訊中盧嫌坦承因路況不熟未注意紅燈而撞上「東西」，他因害怕才落跑，全案偵訊後先依過失致死、肇逃罪嫌送辦，檢察官以盧嫌有逃亡之虞，晚上向台南院聲押。

▲台南市駕車涉嫌違規闖紅燈，高速撞死黃姓女騎士後落跑，肇事盧姓駕駛人投案，偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南中西區民生路與中華西路口5月18日凌晨1時33分發生一起死亡車禍，一部銀色轎車涉嫌違規闖紅燈，撞上一名40歲黃姓女騎士，造成黃女送醫傷重不治。肇事轎車車上駕駛及二名乘客共2男1女竟棄車拔腿狂奔而逃，當時有位陳姓男子要回家途中，正好騎在死者後方，而全程目擊案發過程，陳男見狀立刻騎車追趕，並不斷喊道，「肇逃喔！快回去！」。無奈最後3人還是逃逸無蹤。

台南市警二分局案發後調閱路口監視器畫面，看到事發當時，黃女騎車直行，正準備通過路口，但下秒左側突然衝出一輛轎車，毫無減速的闖過紅燈，直接將黃女撞飛10公尺遠，導致黃女頭部重創送醫不治，而轎車最後則是衝向工地鐵絲圍籬，卡住動彈不得。

台南市警二分局派員到場管制交通，並調查測繪蒐證，警方也積極調閱監視器畫面，警方查出該部肇事車輛是一部租賃車，透過租車女子查出肇事駕駛是高雄市33姓盧姓男子，盧男平日以賣菜為業，有販毒紀錄，警方在被棄置的小客車內，找到數十公克一至三級毒品。

警方於18日下午前往高市將疑似該車乘客的方姓男子及張姓妻子2人，於下午4時多傳喚帶回台南市警二分局說明，2人指稱係友人33歲高雄市盧姓男子，18日凌晨向友人借來租賃車後，從高雄搭載方姓夫婦2人到台南市，他們案發後是搭計程車回高雄，盧男則自行逃跑。

市警二分局為還給死者公道，誓言緝獲犯嫌接受法律制裁，隨即由偵查隊及海安派出所成立專案小組全力查緝，過程中發現犯嫌將原本身穿的白色上衣在逃逸過程中換裝為黑色，明顯故佈疑陣為規避及混淆查緝方向，專案小組迅速釐清犯嫌身分，在「法網恢恢、疏而不漏」之下，犯嫌自知難逃法網，19日中午12時許在律師陪同下至二分局投案。

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▲黃女家屬前往車禍命案現場招魂，場面哀悽。

警訊中盧嫌坦承因路況不熟，他沒有注意到紅燈，所以不慎撞到「東西」，他並不知撞到什麼，因為非常害怕而逃跑，警方偵訊後，依檢察官指示，先依過失到死、肇逃等罪嫌移送台南地檢署偵辦，毒品部分由檢察官深入調查偵辦。台南地檢署19日晚上6時多，以盧嫌有逃亡之虞，向台南地院聲押。

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