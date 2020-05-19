垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

▲台南市環保局指出，河川垃圾主要來自民眾日常生活的廢棄物，河川為孕育生命及文化的搖籃，水資源得來不易，大家應該更加珍惜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據行政院環保署統計河川攔除垃圾成果，前3名分別為垃圾包52.3％、塑膠類垃圾28.8％與動物屍體8.5％，河川垃圾主要來自民眾日常生活的廢棄物，黃偉哲市長表示，河川為孕育生命及文化的搖籃，你我皆有責任維護河水環境，水資源得來不易，大家應該更加珍惜。

環保局長謝世傑說，當河川蓄積過多廢棄物或垃圾時，將影響河川水質及水域生態環境，亦有礙河川地景及降低民眾親水之意願，呼籲民眾「垃圾不丟溪，河川更清淨」，垃圾不隨意棄置、減少使用塑膠及一次性產品、死狗不要放水流，共同營造清淨的河川！

環保局表示，降雨會把區域排水、道路側溝、灌溉渠道等地面水體的垃圾沖刷至河川，甚至經由河水帶入海洋。為改善河川垃圾問題，台南市環保局推動專案加強清除道路側溝、市管區域排水與雨水排水道及河川的垃圾，除主動巡查及時清除外，並在重要河段設置河面垃圾攔除網，攔阻及清除垃圾，108年度共清除排水道及河面垃圾、死魚等共4568公斤，有效減少河面垃圾，維護河川環境清淨，並獲得環保署考核特優的佳績。

以台南市的重要觀光景點「安平運河」為例，環保局於安平運河設置即時水質監測儀器及影像監控系統，若影像監控系統發現河面有垃圾累積，立即進行河面垃圾清除作業，維持安平運河乾淨之面貌，親近絡繹不絕的遊客。

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