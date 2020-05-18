台南紓困核准率全國第3　市府：順時中效率加快

▲台南紓困核准率全國第3，市府建立一套完整的審查流程，民眾只要資料齊備，並簽下切結書確保資料正確，市府就能在3天內完成審核，5天內進行撥款或核發現金。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

陳時中部長18日公布全國紓困成果，其中在平均戶數的紓困比例上，台南市以0.92％的成績，拿下第3，僅次於桃園1.2％與新竹市0.99％，也就是台南每1千戶中，有9.2戶可以領到衛福部急難紓困金，可見台南市政府的效率高。

台南市政府表示，衛福部公布的標準與流程已經相當完備，不必疊床架屋另設規矩，只要民眾切結資料正確，地方政府扛起責任進行審查，不須甩鍋中央，就能發放紓困金。例如台南市是全國第1個核發紓困金的縣市，5月7日當天之所以能由市長黃偉哲到區公所親自發放，就是因為區公所與社會局已經建立一套完整的審查流程，民眾只要資料齊備，並簽下切結書確保資料正確，市府就能在3天內完成審核，5天內進行撥款或核發現金。

此外，台南市政府也在各種社群媒體或網站上加強宣導，因為各區公所目前受理案件量大，公所人員正加速辦理審核作業，如果民眾檢附的資料越充足完備，公所可以節省許多查調資料的時間，審核速度也會加速。

▲台南市長黃偉哲送上綠豆湯，慰問受理疏困金辛勞的區公所人員。（圖／記者林悅翻攝）

台南市政府也表示，台南市不在北部，如果要將幾千份的紓困申請送到衛福部，不但時間成本過高，也不符民眾急切的期待，所以由地方政府一肩扛起，公務員順應衛福部頒布的規則，每日加班審理，才能將中央撥款到市庫的紓困金，盡快發給需要的市民。

台南市政府也提醒有意申請的市民，不論審查結果是否通過，公所都會行文到每1戶。如果需要及時聯絡，可在申請時留下聯絡電話，區公所會在審查結果出爐後，盡快通知申請者，也請民眾體恤公所人員辛勞，可參考衛福部公布的申請資格，避免重複申請紓困金。

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