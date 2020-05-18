傳統市場因疫情受創　台南藍軍要求市府修法降租金5成至年底並回溯

▲傳統市場因疫情受創，台南市議會國民黨團要求市府修法降租金5成至年底，並回溯到今年1月起算。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文政府紓困不公引爆民怨，台南市議會國民黨團接獲傳統市場選民請託，請台南市政府修改公有市場鋪位使用費收費辦法第4條規定，讓攤位租金能由降3成改為降5成，修正後降5成攤位租金將回溯今年1月起施行。

王家貞指出，因為新冠疫情鄉親都不敢出門，百業蕭條，傳統市場也難逃此劫，很多攤商都跟黨團陳情生意難做，又拿不到民進黨紓困金，希望台南市政府能調降公有市場租金。

謝龍介痛批，因為疫情，攤商生意不好，無法如期繳納租金，主管單位台南市政府應該有同理心從旁協助度過難關，結果恰好相反，只要沒繳租金台南市府就開罰滯納金，情況嚴重者還取消使用攤位資格，這就是所謂紓困嗎？

洪玉鳳說，公有市場還包含公辦民營的市場，台南市政府要一視同仁的紓困，因為這波疫情的影響既深且久，延長調降租金期是比較務實可行的方法。

李中岑表示，台南市政府應該想想，不是所有攤販都賣衣服或鍋碗瓢盆等可以存放的物品，很多攤販賣的是無法保鮮存放的蔬果、魚肉，生意不好賣不完，分送左鄰右舍，如果鮮度不夠，送人還會被人嫌，根本是三輸的局面。

蔡育輝說，外縣市公有市場租金都能調降到五成，台南市礙於公有市場鋪位使用費收費辦法只能將租金降到三成，因此他要求修改此法第四條規定當公有市場受經濟景氣、環境變遷等影響，租金能調降到五成。

黨團書記長王家貞表示，台南市議會黨團要求台南市政府立刻修改公有市場鋪位使用費收費辦法第四條規定，讓攤位租金能立刻調降到5成持續到今年底，由於新冠疫情衝擊從今年初就開始，因此修法應明訂調降能回溯，這次紓困就請從今年1月起到12月底止，將公有市場租金調降5成。

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