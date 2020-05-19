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快訊／搶命畫面曝！飆闖紅燈撞死二寶媽女騎士　肇逃惡男落跑34小時投案　

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記者林悅／台南報導

台南中西區民生路與中華西路口，5月18日凌晨發生一輛銀色轎車涉嫌違規闖紅燈，高速撞死40歲黃姓女騎士，肇事後落跑的33歲盧姓駕駛人，在台南市警二分局查緝策動下，19日中午在律師陪同下前往市警二分局到案接受調查偵辦，由於警方在肇事車內有起獲一至三級毒品，調查重點除在過失致死、肇逃外，還有毒品來源，全案由警方深入偵辦中。

台南中西區民生路與中華西路口5月18日凌晨1時33分發生一起死亡車禍，一部銀色轎車涉嫌違規闖紅燈，撞上一名40歲黃姓女騎士，造成黃女送醫傷重不治。肇事轎車車上駕駛及二名乘客共2男1女竟棄車拔腿狂奔而逃，當時有位陳姓男子要回家途中，正好騎在死者後方，而全程目擊案發過程，陳男見狀立刻騎車追趕，並不斷喊道，「肇逃喔！快回去！」無奈最後3人還是逃逸無蹤。

▲▼搶命畫面曝！飆闖紅燈撞死二寶媽女騎士　肇逃惡男落跑34小時投案　。（圖／翻攝Line群）

▲黃女遭撞後倒臥路旁，已經沒有生命徵象，現場救護人員緊急實施CPR搶命。（圖／翻攝Line群）

台南市警二分局案發後調閱路口監視器畫面，看到事發當時，黃女騎車直行，正準備通過路口，但下秒左側突然衝出一輛轎車，毫無減速的闖過紅燈，直接將黃女撞飛10公尺遠，導致黃女頭部重創送醫不治，而轎車最後則是衝向工地鐵絲圍籬，卡住動彈不得。

台南市警二分局派員到場管制交通，並調查測繪蒐證，警方也積極調閱監視器畫面，警方查出該部肇事車輛是一部租賃車，透過租車女子查出肇事駕駛是高雄市33姓盧姓男子，盧男有販毒紀錄，警方在被棄置的小客車內，找到數十公克一至三級毒品。

警方於18日下午前往高市將疑似該車乘客的方姓男子及張姓妻子2人，於下午4時多傳喚帶回台南市警二分局說明，2人指稱係友人33歲高雄市盧姓男子，18日凌晨向友人借來租賃車後，從高雄搭載方姓夫婦2人到台南市，他們案發後是搭計程車回高雄，盧男則自行逃跑。

市警二分局漏夜追緝策動盧嫌到案說明，19日中午盧嫌在律師陪同下，前往市警二分局到案說明，目前由二分局偵查隊深入訊問釐清，相關車禍案情及毒品來源及流向中。

據了解，黃姓女騎士已經離婚，與前夫育有2子，目前分別就讀國一、國二，兩個孩子平時都與爸爸一起生活；今（19日）黃女家屬前往殯儀館相驗，黃母哭得泣不成聲，2個兒子則是沉默不語。對於肇事逃逸的盧男，網友痛斥「完全都沒煞車耶！真的是X牲」、「怎麼不自己自撞，去害無辜的人幹嘛」、「是眼瞎還是智障，駕照用雞腿換的喔？」

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▲台南落跑影片。（圖／記者林悅翻攝）

▲肇事3男女撞死人後，竟棄車逃逸。（圖／記者林悅翻攝）

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