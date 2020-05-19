快訊／台南古蹟億載金城護城河1裸男溺水　送醫搶救仍不治

▲台南市安平區億載金城護城傳出有人溺水，消防人員前往救起1名年約35歲裸體男子送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區國家一級古蹟億載金城護城河19日上午傳出有人溺水，消防人員到場發現有1名年約35歲的裸體男子浮在水面，救上岸發現已無呼吸及心跳，馬上送郭綜合醫院急救仍不治身亡，發現民眾指出，原看見溺者在護城河中游泳，不久就看到人浮在水中而趕緊報案，全案目前由市警四分局警方調查中。

台南市消防局119勤務中心於19日上午9時52分許據報，安平區億載金城護城河（德陽艦那一側）有人溺水，消防局馬上派遣安平消防分隊等6車15人前往搶救。

消防人員到場發現，有1名裸體男子浮在水面臉朝下，即下水將溺者救上岸，但發現該名年約35歲的男子已無呼吸心跳等生命跡象（OHCA），馬上以救護車送郭綜合醫院急救，惟經搶救仍宣告不治身亡。

據報案人向消防人員表示，剛剛在億載金城繞著護城河邊走路運動，有看到溺者在護城河內游泳，待走一圈後發現溺者浮在水面，故馬上撥打119報案。台南市警四分局調查發現死者全身裸體，身上沒有明顯致命外傷，現場附近也未發現疑似死者的衣物，將擴大範圍搜尋死者的衣物或交通工具。

由於死者身分不明，經警方採指紋比對，查出死者疑為35歲李姓男子，目前警方正連繫家屬前來協助指認身分中。有現場民眾懷疑死者會不會是在游泳時，可能被水母蟄到休克致死，不過警方表示，死者真正死因將請檢察官率法醫進一步相驗後才能確認。（更新於14時33分補充警方調查最新進度）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・乾肌救星熱賣30多年