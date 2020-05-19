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號召全台創客一同挺醫護　成大創客工廠製作「口罩減壓墊」　

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▲成大創客工廠口罩減壓墊免費開放原始碼下載，該口罩減壓墊貼合使用者頭型，獲使用者頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大創客工廠口罩減壓墊免費開放原始碼下載，該口罩減壓墊貼合使用者頭型，獲使用者頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大Maker Factory創客工廠以3D列印技術製作「口罩減壓墊」，從3月起已將近1500片減壓墊分送至全台近40家醫院，為長時間配戴口罩的醫護人員減緩因壓力造成的耳朵不適。

成大創客工廠一天約可生產150片口罩減壓墊，也免費開放3D列印原始碼在成大Maker Factory創客工廠的官方網站上https://makerfactory.tw/site/download，提供各地創客工廠下載，號召大家一同加入3D印製行列，協助辛苦的醫療人員度過艱辛時刻。

請繼續往下閱讀...

口罩減壓墊提供給高雄醫學院、阮綜合醫院與高雄市衛生局等，很獲醫護人員好評。對於口罩減壓墊的成功，成大Maker Factory創客工廠執行長林天柱又驚又喜。他說，驚訝的是做出來的東西大受好評與歡迎，喜的是可以有所貢獻。林天柱說：「那時雖然非常忙，但可以和各種領域專業人士連結，一起無私奉獻，感到無限光榮。」

雖然疫情緩和，不過，口罩減壓墊對於需要長期配戴口罩的醫護人員來說依然是一件非常有用的物品。為了克服產量和成本的問題，林天柱正規畫未來要開模製作，目前正和製模廠商討論製作素材和脫模可能會發生的問題，同時也在做口罩減壓墊最後的改良與調整。

▲成大創客工廠口罩減壓墊免費開放原始碼下載，該口罩減壓墊貼合使用者頭型，獲使用者頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林天柱表示，口罩減壓墊這個概念，國外已有了，於是蒐集這些設計草稿加以改良，不到一個禮拜的時間製做出第一版口罩減壓墊。也希望更多創客一起來腦力激盪，讓口罩減壓墊不斷被改進，並且能被大量印製生產，為站在第一線面對病毒的醫療人員盡一份心力。

從醫療防護面罩到酒精自動噴霧罐，疫情嚴峻期間，成大Maker Factory創客工廠很希望能為防疫盡些許心力，考量機台印製所需的時間以及期間的急迫性，決定優先製作口罩減壓墊。創客工廠使用PLA熱塑性材料，讓成品可以浸泡在60度以上的熱水中被自由塑形，使口罩減壓墊更加貼合使用者頭型。

▲成大創客工廠口罩減壓墊免費開放原始碼下載，該口罩減壓墊貼合使用者頭型，獲使用者頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林天柱指出，口罩減壓墊在３D列印技術沒有問題，但如何增進速度有待克服。一台機台一次可列印3個口罩減壓墊，但需2個半小時的時間。然而從3月份網路表單開放填寫申請開始，短短4天全台就有100多家醫療單位登記，總需求量超過2000片，甚至還有收到從新加坡填寫來的表單。

每一版的口罩減壓墊製作出來後都會先給醫護人員試用，再從醫護人員給的回饋中做改良，目前口罩減壓墊已修改過4、5個版本。最初的設計，掛勾是尖形突起，醫護人員試用之後反應使用起來有點危險，有時候還會割斷口罩綁線，而修改為圓弧形狀。寬度上也有再做調整，雖然寬度越寬越好固定，但列印製作時間就會拉長。如何減少製作時間，又能達到舒適設計，是最費心處。目前口罩減壓墊片需求仍搶手，歡迎全台創客一起加入製作行列。

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