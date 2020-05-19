疫情趨緩還要戴口罩嗎？　兒科急診醫列出「4點必要情況」

▲台灣疫情趨緩，但搭乘大眾運輸戴口罩的規範並未鬆綁。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，截至18日已連續11日無新增病例，中央流行疫情指揮中心也推出防疫新生活，但仍呼籲民眾要保持社交距離，搭乘大眾運輸須戴口罩。醫師表示，近期研究顯示，戴口罩的確可降低新冠病毒感染率，且在4種情況下非戴不可。

林口長庚兒童急診科主治醫師吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543」列出香港研究結果，該實驗是將帶有病毒的倉鼠與健康倉鼠放在空氣流通的兩個相連的籠子中，並在籠子之間以外科口罩分隔，以風扇模擬風向，將感染病毒的倉鼠空氣流至健康倉鼠的籠子中。

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結果顯示，口罩設置不同的情況下，健康倉鼠感染機率從沒有口罩的七成跌至低於兩成。把兩組被傳染的倉鼠解剖發現，有口罩比沒有口罩的感染群組較遲受感染，肺和氣管受損情況也相對輕微，反駁了歐美國家認為戴口罩無用的說法。

吳昌騰提到，自疫情趨緩後，經常有人詢問「現階段口罩可以拿掉嗎？」對此，他認為，像是在公園、人比較少的街道等在空氣流通的室外，能保持較安全社交距離的情況下，是可以不佩戴口罩；另外，劇烈運動時也不能佩戴。

不過，在4種情況下，口罩還是不可少。一為在較封閉的公共場所，如公共交通工具、電梯、人較多的公共場所；二為特定環境內，比如醫院；第三是生病時。最後，餐飲、超市，包括交通等服務行業，還有公共窗口的工作人員，因為工作原因接觸的人流量比較大，彼此距離比較近，這些人員在工作期間應戴口罩，並做好手部衛生及個人防護。

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