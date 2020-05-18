口罩還要戴1年！ 陸權威專家「解答關鍵原因」：一定要做好準備

▲印度疫情照樣嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸5月17日0-24時新增確診病例7例，其中境外輸入病例4例（內蒙古4例），本土病例3例（吉林2例，上海1例）。對此，17日晚，大陸中央疫情防控指導組專家組成員張伯禮表示，1年內口罩還是摘不掉！

據《都市快報》報導，張伯禮院士說，「新冠從現在看，和溫度沒有那麼明確的關係，所以像印尼、印度溫度都挺高，但是現在傳染的人也很多，即使疫情控制了，我想還是要戴口罩的，要養成戴口罩的習慣，我估計這個口罩，在1年之內，起碼到明年這時候是摘不掉的，一定要做好這種準備。」

對於什麼時候能用上新冠疫苗？他也表示，「中國疫苗的研製走在世界前列，國內目前已經有3支疫苗批准上臨床了，走在最前面的是陳薇院士所做的RNA的疫苗，一期108例，已經評價完成，現在二期500例，也已經入組全部完畢。」

張伯禮院士進一步透露，「如果這期順利的話，她就要開展第三期的實驗；但是下一步的關鍵是產能，就是疫苗成功了，但我們是14億人口了，擴大產能也是有限的，也是有一個時間的。」

截至5月17日24時，據大陸個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例82例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例78238例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82954例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者740054人，尚在醫學觀察的密切接觸者4970人。

新增無症狀感染者18例（境外輸入2例），當日無轉為確診病例，當日解除醫學觀察85例（境外輸入1例），尚在醫學觀察無症狀感染者448例（境外輸入31例）。

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