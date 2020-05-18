　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

口罩還要戴1年！ 陸權威專家「解答關鍵原因」：一定要做好準備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度,新德里,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）

▲印度疫情照樣嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸5月17日0-24時新增確診病例7例，其中境外輸入病例4例（內蒙古4例），本土病例3例（吉林2例，上海1例）。對此，17日晚，大陸中央疫情防控指導組專家組成員張伯禮表示，1年內口罩還是摘不掉！

據《都市快報》報導，張伯禮院士說，「新冠從現在看，和溫度沒有那麼明確的關係，所以像印尼、印度溫度都挺高，但是現在傳染的人也很多，即使疫情控制了，我想還是要戴口罩的，要養成戴口罩的習慣，我估計這個口罩，在1年之內，起碼到明年這時候是摘不掉的，一定要做好這種準備。」

對於什麼時候能用上新冠疫苗？他也表示，「中國疫苗的研製走在世界前列，國內目前已經有3支疫苗批准上臨床了，走在最前面的是陳薇院士所做的RNA的疫苗，一期108例，已經評價完成，現在二期500例，也已經入組全部完畢。」

張伯禮院士進一步透露，「如果這期順利的話，她就要開展第三期的實驗；但是下一步的關鍵是產能，就是疫苗成功了，但我們是14億人口了，擴大產能也是有限的，也是有一個時間的。」

截至5月17日24時，據大陸個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例82例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例78238例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82954例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者740054人，尚在醫學觀察的密切接觸者4970人。

新增無症狀感染者18例（境外輸入2例），當日無轉為確診病例，當日解除醫學觀察85例（境外輸入1例），尚在醫學觀察無症狀感染者448例（境外輸入31例）。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

多國支持「獨立審查」疫情！趙立堅：與世衛大會決議草案完全是兩回事

2500米跳下降落傘未開釀禍　「極限運動女神」18至22歲生活全曝光！

女神級大學生愛玩極限運動！高空墜落慘死　主辦單位一聽失聯

重視中國半導體市場大餅　光刻機領頭羊ASML在江蘇擴廠

賣腎換iPhone！17歲高帥男「9年慘況」曝光…終身躺病床

快訊／「中國疫情公開、透明」！習近平宣布：2年內金援各國20億美元

被甩寄1噸洋蔥給前男友「該你哭了」　反害社區阿姨嗆到哭了

忍一年禁令卻升級！華為郭平：我們皮糙肉厚「有信心找到解決方案」

結束沈默！華為：美國已無底線「破壞晶片產業全球合作信任基礎」

下海養男友！輕熟女慘染梅毒「更賣力接客」…心碎自白：想害出來嫖的男人

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

多國支持「獨立審查」疫情！趙立堅：與世衛大會決議草案完全是兩回事

2500米跳下降落傘未開釀禍　「極限運動女神」18至22歲生活全曝光！

女神級大學生愛玩極限運動！高空墜落慘死　主辦單位一聽失聯

重視中國半導體市場大餅　光刻機領頭羊ASML在江蘇擴廠

賣腎換iPhone！17歲高帥男「9年慘況」曝光…終身躺病床

快訊／「中國疫情公開、透明」！習近平宣布：2年內金援各國20億美元

被甩寄1噸洋蔥給前男友「該你哭了」　反害社區阿姨嗆到哭了

忍一年禁令卻升級！華為郭平：我們皮糙肉厚「有信心找到解決方案」

結束沈默！華為：美國已無底線「破壞晶片產業全球合作信任基礎」

下海養男友！輕熟女慘染梅毒「更賣力接客」…心碎自白：想害出來嫖的男人

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

18歲網襪正妹街頭熱舞！　「短裙露美腿」超狂…網搜出真實身分暴動了

大陸熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

壯男頭痛炸裂！　腦袋夾出「11公分白蟲蟲」狂蠕動

多國支持「獨立審查」疫情！陸外交部回應

陸配的心內話　希望自己像台灣人vs.總被視為異類

輕熟女染梅毒更賣力接客了：想害出來嫖的男人！

太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍真相揭露

更多熱門

相關新聞

萬人泳渡日月潭「4條件」9/27照常舉行

萬人泳渡日月潭「4條件」9/27照常舉行

受新冠肺炎疫情影響，不少大型活動都為避免群聚感染風險而停辦，但9月即將展開的日月潭國際萬人泳度活動，南投縣政府表示將於9月27日照常舉辦，不過為了落實防疫，目前相關單位已備好各項配套措施，必要時會依情況不接受國外參賽者報名，比賽過程中也會分日、分時、分批下水以分散人潮。

北極星-KY受疫情影響停工　獲美國政府補助126萬美元

北極星-KY受疫情影響停工　獲美國政府補助126萬美元

川普反擊歐巴馬「非常無能的總統」

川普反擊歐巴馬「非常無能的總統」

美媒：川普不想給WHO任何一毛錢

美媒：川普不想給WHO任何一毛錢

英超首確診前鋒帶性感女模回家遭逮

英超首確診前鋒帶性感女模回家遭逮

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫張伯禮口罩

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面