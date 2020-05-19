影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

記者劉亭／綜合報導

大陸24歲「極限運動女神」安安於張家界進行飛鼠裝滑翔後身亡。她原本受邀拍攝極限運動紀錄短片，目前失事畫面曝光，在跳下直升機穩定飛行19秒後，突然之間失控掉下。

▲極限運動女神原本帥氣出發。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

根據「一點資訊」公布失事影片，安安與另一名攝影師12日在張家界出發後，才剛剛飛行19秒，就偏離原訂飛行路徑，越飛越遠，攝影師雖然發現異常，揮手示意她開傘，但再回頭時安安突然之間直線下墜，之後人影就消失在視線中。

▲逐漸偏離夥伴。

張家界天門山A5景區18日晚間通報，在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林內，發現了遺體，經過現場核實，劉女已無生命跡象，且身上降落傘未打開，遺體發現地點海拔高度約900米，距離她在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。目前相關善後工作正在進行當中。

▲極限運動女神失事畫面曝光。

「喜歡挑戰，不斷冒險，邁開腳步，走出困境，你好我是安安，一名極限運動愛好者。」在影片中安安用甜甜的嗓音，堅定地講出自己對極限運動的熱愛，搭配上各種影像。但直到現在，安安的母親仍因為過度悲痛，並未對女兒的事件發聲。

▲▼女大生熱愛極限運動，到處上山下海。（圖／翻攝《網易新聞》）

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