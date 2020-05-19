　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉亭／綜合報導

大陸24歲「極限運動女神」安安於張家界進行飛鼠裝滑翔後身亡。她原本受邀拍攝極限運動紀錄短片，目前失事畫面曝光，在跳下直升機穩定飛行19秒後，突然之間失控掉下。

▲極限運動女神失事畫面曝光。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

 ▲極限運動女神原本帥氣出發。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

根據「一點資訊」公布失事影片，安安與另一名攝影師12日在張家界出發後，才剛剛飛行19秒，就偏離原訂飛行路徑，越飛越遠，攝影師雖然發現異常，揮手示意她開傘，但再回頭時安安突然之間直線下墜，之後人影就消失在視線中。

▲極限運動女神失事畫面曝光。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

▲逐漸偏離夥伴。

張家界天門山A5景區18日晚間通報，在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林內，發現了遺體，經過現場核實，劉女已無生命跡象，且身上降落傘未打開，遺體發現地點海拔高度約900米，距離她在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。目前相關善後工作正在進行當中。

▲極限運動女神失事畫面曝光。（圖／翻攝自一點資訊，下同）

▲極限運動女神失事畫面曝光。

「喜歡挑戰，不斷冒險，邁開腳步，走出困境，你好我是安安，一名極限運動愛好者。」在影片中安安用甜甜的嗓音，堅定地講出自己對極限運動的熱愛，搭配上各種影像。但直到現在，安安的母親仍因為過度悲痛，並未對女兒的事件發聲。

▲▼女大生跳下失聯。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼女大生熱愛極限運動，到處上山下海。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

►戴口罩更要保養

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

清晨釣魚「撈到無頭女屍」　兇手消失18年再現身...坦白分屍細節

極限運動女神「死亡現場照」曝光！家境富裕「不願當公主」…早簽了器官捐獻

陸兩會審《民法典》不談同婚！　人大：繼續維持一夫一妻制

吃完麵掏不出錢！他洗一下午碗報答...老闆娘貼「超暖心告示」讓網友哭了

影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

「極限運動女神」生前美照曝！18歲玩Snow Board、19歲學潛水..滑翔墜崖慘死

北京「33人集體發燒」　官方急公布「中央空調」害呼吸道感染

上海地鐵啟動5G網路搭建　拚年底前297個車站「全覆蓋」

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

清晨釣魚「撈到無頭女屍」　兇手消失18年再現身...坦白分屍細節

極限運動女神「死亡現場照」曝光！家境富裕「不願當公主」…早簽了器官捐獻

陸兩會審《民法典》不談同婚！　人大：繼續維持一夫一妻制

吃完麵掏不出錢！他洗一下午碗報答...老闆娘貼「超暖心告示」讓網友哭了

影／極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！　夥伴回頭「只剩螞蟻白點」

「極限運動女神」生前美照曝！18歲玩Snow Board、19歲學潛水..滑翔墜崖慘死

北京「33人集體發燒」　官方急公布「中央空調」害呼吸道感染

上海地鐵啟動5G網路搭建　拚年底前297個車站「全覆蓋」

北市首個TOD案在士林！20樓購物商場、飯店2023年完工

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

中職／每2個月公布比賽球檢測　聯盟要求廠商以0.560改善

快訊／侯友宜確定出席520總統就職典禮：國家大事前個人黨派不重要

鼎泰豐美女服務生被肉搜！　IG狂曬「兩粒大籠包」PTT鄉民暴動了

軍校幹部調職遭爆「找女主管作陪」　上校怒告媒體、國防部曝「拔官真相」

LINE「520用貼圖傳心意」拿萬元大獎　白爛貓推出全新貼圖「傳情好友」

媽寶萌喵2歲了還沒斷奶！　貓媽寵兒「隨時倒地」讓牠吸

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

大陸熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

最後冒險身影曝光！極限運動女神曾說「不後悔」

太極掌門被3次KO休克！醒來成「麵包超人」

極限運動女神「直線掉落2000米」影片曝光！

貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

「極限運動女神」生前美照曝！

更多熱門

相關新聞

「極限運動女神」生平曝光！18歲玩Snow Board、19歲學潛水...

「極限運動女神」生平曝光！18歲玩Snow Board、19歲學潛水...

北京一名被稱為「極限運動女神」的24歲劉姓女大學生，5月12日在大陸湖南省張家界進行「翼裝滑翔飛行」（Wingsuit Flying），但從2500公尺跳下後就失聯。事隔7日，她的遺體終於被尋獲，死因也跟著曝光，讓她的粉絲、大批熱愛極限運動的玩家不勝唏噓。

最後冒險身影曝光！極限運動女神曾說「不後悔」

最後冒險身影曝光！極限運動女神曾說「不後悔」

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

關鍵字：

極限運動女大生極限運動女神張家界飛鼠裝

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面