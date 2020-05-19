「極限運動女神」降落傘未打開！　直升機跳下高空絕望「跌落2000米」

▲女大生跳下失聯。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者劉亭／綜合報導

有大陸「極限運動女神」稱號的北京24歲劉姓女大生，12日於張家界進行「飛鼠裝滑翔」失聯，18日遺體在山中尋獲。張家界天門山A5景區18日晚間通報，劉女死亡時「降落傘未打開」，等於她從高空中直線跌落2000米。

張家界天門山A5景區於18日通報，當地村民18日上午在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林內，率先發現疑似失聯者遺體，緊急通知搜救隊。搜救隊趕至現場後，確定為劉女。

經過現場核實，劉女已無生命跡象，且身上降落傘未打開，遺體發現地點海拔高度約900米，距離她在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。目前相關善後正在進行當中。

許多大陸網友留言，「最後一刻得有多絕望啊」、「直接摔死……最後一刻多絕望啊」、「願一路走好」、「不知道當時她有多絕望，家人有多悲傷，那麼年輕」；但也有網友持不同意見，「死於自己所熱愛的東西，多好。人是為自己活的，不是任何人」、「她不需要你們外人的同情」。

北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空翼裝（飛鼠裝）飛行，其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

劉女的閨蜜好友王飛（化名）曾在事件發生後表示，劉女接觸翼裝飛行將近3年，有600多次的跳傘經驗，依據跳傘協會的證照劃分等級，雖然劉女拿的證照屬於「A、B、C、D」中的C級，但實際上早有D級的能力，等於是教練的水準。

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