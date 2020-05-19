「極限運動女神」生前美照曝！18歲玩Snow Board、19歲學潛水..滑翔墜崖慘死

▲「極限運動女神」穿飛鼠裝進行翼裝滑翔飛行，但卻意外身亡。（合成圖／百度）

圖文／CTWANT

北京一名被稱為「極限運動女神」的24歲劉姓女大學生，5月12日在大陸湖南省張家界進行「翼裝滑翔飛行」（Wingsuit Flying），但從2500公尺跳下後就失聯。事隔7日，她的遺體終於被尋獲，死因也跟著曝光，讓她的粉絲、大批熱愛極限運動的玩家不勝唏噓。

▲18日搜救人員才在樹林內發現遺體。（圖／翻攝自微博）

▲「張家界天門山5A景區」官方微博發文。（圖／張家界天門山5A景區微博）

據「張家界天門山5A景區」官方微博發文，5月12日北京一間文化傳媒到當地拍攝極限運動短紀錄片，這名女大生在飛行過程中因偏離計劃路線導致失聯。PO文提到，她曾在國外經過系統的翼裝飛行專業訓練，有200多次翼裝飛行和高空跳傘經驗。不過，昨（18日）晚間的最新發文，明確表示發現劉女時，她已氣絕身亡。

▲劉女當天出發前整裝影片流出。（圖／百度）

劉女友人表示，劉女被圈內友人稱為「大神級」玩家，飛行技術非常好；由於事發當天的飛行被認為是「難度很低」，所以劉女並未攜帶通訊和GPS設備，讓搜救增加不少難度。

綜合陸媒報導，張家界當地居民昨日上午通報，在天門山玉壺峰北側下方一處罕無人煙的茂密樹林內，發現劉女遺體；搜救人員趕抵現場，發現她的降落傘根本沒有打開，初步研判就是因此而造成她無辜喪命。

▲劉女熱愛戶外、極限運動。（圖／百度）

▲19歲跑到峇里島學潛水。（圖／百度）

▲20歲開始衝浪。

據瞭解，劉女熱愛極限運動，從18歲開始玩Snow Board，19歲跑到峇里島學潛水，後來還考上相關的OW、AOW等執照，20歲開始衝浪，也有考到AODA4潛水執照。她在21歲開始學風洞和跳傘，拿到認證並跳傘達200次之多，22歲才開始學翼裝滑翔飛行，沒想到她熱愛的極限運動，最後卻終結了自己的性命。

更多 CTWANT 報導

徐若瑄0修圖「高清素顏照」曝光 網驚呆：45歲皮膚長這樣！

【綠光少東3】愛妻幽會被抓包 小王奪木劍打到腦震盪

雲南「極淺層」大地震4死23傷 民眾哭喊：房子都震垮了！