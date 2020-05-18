2500米跳下降落傘未開釀禍　「極限運動女神」18至22歲生活全曝光！

▲女大生跳下失聯。（圖／翻攝《網易新聞》，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北京24歲劉姓女大生日前赴張家界天門山景區進行「飛鼠裝滑翔」，不料過程偏離計畫路線，出發沒多久就失蹤，遺體也於今（18）日上午被尋獲，目前正研究如何將遺體運出。救援人員透露，找到劉女時發現她已無生命跡象，且降落傘也並未打開，因此釀禍。

綜合陸媒報導，張家界當地村民18日上午通報搜救隊伍，表示在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林內，發現劉女的遺體。搜救人員趕抵現場後，發現她的降落傘並未打開，研判因此釀禍，並指出遺體發現地點海拔高度約900米，距離其在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。

張家界永定區應急管理局一名工作人員也指出，「人是找到了，目前正在把人運出來，具體情況會通報。」參與救援的浙江公羊救援隊隊長徐立軍也告訴《北青報》，女大學生已不幸身亡，正在研究如何將遺體運出。

據悉，劉女是一名極限運動愛好者，從18歲開始學單板滑雪；19歲在峇里島學水肺潛水，後來考了OW（潛水員）和AOW（進階潛水員）；20歲時決定去學自由潛和衝浪，甚至和朋友在海邊住了幾個月，偶爾出海打魚，過著日出而作日落而息的生活，同時考完了AIDA 4（自由潛水員）。

劉女在21歲開始學風洞、跳傘，考完了A license的認證也完成了200次的獨立跳傘；22歲開始學「飛鼠裝滑翔」，參加了全國風洞錦標賽並且拿了第三名。她曾表示，「極限運動給我面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓我不斷對自己對生活有新的理解和認識。」

張家界天門山風景區16日發布《關於512女翼裝飛行員失聯情況通報》，北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空翼裝（飛鼠裝）飛行，其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

劉女的閨蜜好友王飛（化名）曾在事件發生後表示，劉女接觸翼裝飛行將近3年，有600多次的跳傘經驗，依據跳傘協會的證照劃分等級，雖然劉女拿的證照屬於「A、B、C、D」中的C級，但實際上早有D級的能力，等於是教練的水準。

王飛提到，她的翼裝技術與劉女相比，差了許多，劉女的技術在國內極限運動圈的女性排名位列前五，但其實還有個原因，國內玩翼裝飛行的人少，以天門山這個場地來看，劉女的經驗明顯不足，「我認為她不應該出現在那裡。」

王飛說明，意外發生前，劉女完成數次試跳，但以高度來看，2500公尺不算低空，不過當地地形複雜，若脫離既定路線，可能瞬間變成低空，導致危險性幾何倍數增加，「我估計我一輩子都不敢去那裡進行翼裝飛行。」

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