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影／最後冒險身影曝光！　極限運動女神曾說「不後悔選擇」：為自己而活　

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記者劉亭／綜合報導

北京24歲女大生安安進行「飛鼠裝滑翔」過世，遺體18日被發現，好友們都祝她化作青鳥自由翱翔。她曾公開表示自己熱愛極限運動，「我為自己而活，我不後悔我的選擇，我會堅持我選擇的路」，她生前參與各種冒險的身影也曝光了。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

 ▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

根據封面新聞報導，被稱做「極限運動女神」的安安1995年生，原本是北京一間大學四年級學生。性格活潑的安安，生活得很精彩，曾經到國內外各處旅遊，在北京騎馬、開山地越野，在菲律賓實彈射擊，在宿務潛水。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

▲▼劉女熱愛飛鼠裝滑翔，多次造訪莫斯科、杜拜跳傘基地。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

而安安在2019年曾透露，自己成為極限愛好者的過程，18歲開始玩單板滑雪，19歲在峇里島學水肺潜水，考了ow和aow，20歲學習自由潛水和衝浪，同時考完了aida四星。

安安21歲開始接觸風洞、跳傘，考了A license的認證，也完成了200次獨立跳傘。22歲，安安開始學飛鼠裝滑翔（翼裝），參加了全國風洞錦標賽並拿到了第三名。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）


「喜歡挑戰，不斷冒險，邁開腳步，走出困境，你好我是安安，一名極限運動愛好者。」在影片中安安用甜甜的嗓音，堅定地講出自己對極限運動的熱愛，搭配上各種影像。但直到現在，安安的母親仍因為過度悲痛，並未對女兒的事件發聲。

張家界天門山A5景區於18日通報，經過現場核實，劉女已無生命跡象，且身上降落傘未打開，遺體發現地點海拔高度約900米，距離她在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。目前相關善後正在進行當中。

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

▲飛鼠裝滑翔女大生生前影片曝光，熱愛各種極限運動。（圖／翻攝自介面新聞，下同）

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