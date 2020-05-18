女神級大學生愛玩極限運動！高空墜落慘死　主辦單位一聽失聯

▲女大生跳下直升機失聯。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

北京24歲劉姓女大生12日前往張家界天門山拍攝節目，其中一環要從2500公尺的高空穿著「飛鼠裝」躍下，不過她偏離預計航道，不幸在節目過程中身亡。事件發生後，有不少單位聯繫節目製作公司，但製作公司都以「不便發聲」為由，拒絕接受訪問。

綜合陸媒報導，劉姓女大生12日前往湖南省張家界天門山，參加節目拍攝活動，準備與同好蔣全從高空跳下。準備錄製前，劉女與蔣全前往現場，進行路線規劃，試跳多次飛行路線，所以在路線選擇、計畫開傘區域的高度、最後降落點的選擇都沒有問題。

正式開錄後，蔣全抵達降落處，回頭卻沒看見劉女的身影，接著天門山景區就發布通報，已經出動直升機、無人直升機，在所有可能降落的山體上進行地毯式搜尋。

劉女的好友秦峰指出，劉女是綜合型極限運動玩家，無論是跳傘、潛水、滑雪或越野摩托車，都玩得相當出色，在群組裡是個閃光點。翻開劉女的社交帳號，她在2016年的寒假第一次接觸極限運動，從單板滑雪、潛水，一路學習，到了2018年，開始接觸風洞運動、跳傘，甚至還獲得中國風洞競標賽第三名。

▼劉女接觸許多極限運動。（圖／翻攝《網易新聞》）



雖然經驗豐富，仍有圈內人士指出，劉女到天門山挑戰，經驗仍屬不足，天門山屬於職業選手的場地，「低空翼裝飛行難度和危險性更高，沒有容錯率」，有些人一生都沒出過差錯，「有人跳一次就出事了。」

圈內人士指出，以劉女的跳傘經驗來看，300次在國內屬於不錯的水準，但從世界的經驗來看，還算是新手，「我翼裝跳傘超過1200跳了，依舊還是學習訓練的階段。」

此外，有消息人士說明，劉女這次前往拍攝節目前，有與主辦單位簽訂免責協議，而這項協議一般極限運動玩家也會簽訂，「畢竟我們都是經過訓練的，跳傘基地只是給我們提供飛機帶我們上去，跳出去之後完全是我們自己的行為。」

不過，事件發生後，許多媒體打電話聯絡主辦單位，但主辦單位皆以「目前不便接受採訪」為由，推辭拒絕受訪，要等官方訊息出來，才會出面。

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