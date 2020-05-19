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北車大廳聚集現象⋯外國人超不解！觀光學者憂「排擠買票旅客」

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▲▼台北車站大廳 外籍勞工 放假 席地而坐 穆斯林。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北車一樓大廳假日常有許多移工席地而坐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部台鐵局日前暫時禁止民眾在北車一樓大廳群聚，交通部長林佳龍今日表示，疫情過後將逐步開放。對此，觀光學者認為，不該「臨時變常態」，否則民眾聚集大廳，只會排擠到真正需要買票的旅客，還曾接待過外國旅客對此現象直呼驚訝。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，應該趁疫情進行改變，台北車站大廳本來就是用於售票、買票、退換票等，並非提供民眾群聚，由於北車大廳有冷氣、廁所、交通便利，導致外籍移工經常在假日時群聚「野餐」聊天，也不用另外花錢，鋪好野餐墊就能跟朋友聚會，成本相當低。

請繼續往下閱讀...

李奇嶽直言，即使如此也不該「臨時變常態」，移工、民眾等閒雜人聚集在大廳，容易對真正需要買票的旅客有排擠效應，過去曾接待過外國旅客，他們當時看到此現象也覺得非常驚訝，還向他們解釋一番，他們才能理解。

▲台北車站大廳、周末假日、外籍勞工、民眾、席地而坐▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲學者直言，聚集現象會導致買票旅客不便。（圖／記者屠惠剛攝）

李奇嶽表示，若移工有聚集需求，地方政府或其他主管機關應盤點適合的場域，提供他們使用，舉例而言，台北地下街有許多較為空曠的區域，可以將需要群聚的民眾或移工引流至地下街，那裡有冷氣、廁所，也不會擠滿大廳，造成其他旅客不便，還能刺激該處消費，一舉數得。

李奇嶽表示，過去在香港唸書時，於香港工作的菲律賓移工也都會聚集在公園、天橋等地，但並不會擠在車站大廳，影響其他旅客，對車站旅客而言也較為便利。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，有民眾席地而坐，其實也是很輕鬆的氛圍，而且大家臉上表情愉悅，反而整個空間感覺很自在，外國旅客也會覺得很親民、舒服，也能讓民眾有一個空間能悠閒聚會碰面，相較之下，反而是北車的流浪漢比較需要管理。

對此，林佳龍今日表示，我們希望自己的同胞在其他國家怎麼被對待，就該那樣對待離鄉背井來到台灣工作或生活的外籍朋友。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

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