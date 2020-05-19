網號召週六「坐爆北車大廳」違規！參與者每人最少可罰3000元

▲疫情期間北車大廳禁止群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部台鐵局暫時禁止台北車站一樓大廳席地而坐，昨日傳出擬將永遠禁止，有網友不滿，在臉書發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間選在本週六（23日）中午12時，已有500餘人點選會參加。不過台鐵局表示，依法規定疫情期間不得席地而坐，違者可罰3000到1.5萬元。

台鐵局配合流行疫情指揮中心防疫措施，宣布台北車站大廳自今(109)年2月29日起即禁止民眾席地而坐及群聚，同期間台北車站大廳亦停止租借舉辦活動。未來疫情結束後的開放方案，則尚在研議中。

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台鐵局表示，台北車站為全台第一大站，台北站區每日進出約50萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼俱尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，台鐵局將多方徵詢各界意見，針對正反意見審慎評估規劃，以期在尊重與包容的同時，亦保障旅客權益不受影響。

▲北車大廳常有移工或民眾群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

不過有網友因不滿台鐵希望永遠禁止大廳席地而坐，在網上發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間選在本週六（23日）中午12時，目前已有562人點選會參加、3420人有興趣、460次分享。

該起活動詳情寫下「台北車站無法無天，竟然藉著疫情永久禁止席地而坐，公共空間憑什麼不能席地而坐？為了商業利益還是公共考量？我們要坐爆台北車站表達抗議，我們要求台北車站收回決定，在疫情後恢復原樣，開放民眾席地而坐」。

對此，台鐵局表示，目前仍在防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動。指揮中心表示，若違規擅自群聚者，可由地方政府開罰3000到1.5萬元。