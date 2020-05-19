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沈富雄提「普篩5萬人」超前部署：是否接受新冠肺炎是「類流感」

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▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

截至18日止台灣不僅已連續11天零確診，本土案例也連36天掛零，國內縣市陸續鬆綁防疫限制，但衛福部長陳時中仍表示不能掉以輕心。對此，前立委沈富雄19日在臉書提出5項當前超前部署的建議，且指出最重要一點是我國要不要接受新冠肺炎是「類流感」。

「當下我們要『超前部署』什麼？」沈富雄指出，根據他的觀察，台灣人真的很害怕，怕得肺炎，更怕得了會死，「我們就像一群『類思覺失調』的病人」，在這座愚人島上，面對虛擬的風車，揮舞著口罩，大戰幾乎不存在的病毒。

沈富雄指出，國內連續零確診11天及連續本土案例零確診36天，還歷經清明節4天及勞動節3天的2次大規模群體出遊，都沒有產生新病例，陳時中卻告訴大家：「社區相對安全，但仍須小心謹慎。」沈富雄表示，陳「說得好像有道理」，但人民已如驚弓之鳥，談毒色變，後半句的「謹慎」已經完全抵銷了前半句的「安全」。

沈富雄覺得陳時中應該明確告訴國人：第一，既然社區相對安全，為何「一桌由5人升為8人，而不是10人」、「一場筵席只能250人」、「棒球賽只能由1000人進場，增為2000人」、「看球賽只能吃盒餐」、「帶隊示範吃魯肉飯，也要用間隔板互相隔開」及「張上淳教授說疫苗上市前，口罩非帶不可」。

沈富雄也認為陳時中該向民眾表示「這個病在台灣的盛行率到底有多高？」據沈估計「不會大於2/10000，與類流感相比，我們是否殺雞用牛刀？」。

沈富雄指出，他認為當前「超前部署」的重點應該是，一、超前部署經濟復甦，而不是防疫，防疫已經防過頭了；二、隨機全篩5萬人的抗體，讓大家知道疫情到底有多嚴重，無症狀帶原者有多可怕？三、由部長親口下令餐飲業與娛樂、百貨業全面恢復正常，採間隔板吃魯肉飯是很不恰當的示範。

沈富雄點出第四點與第五點，分別是「好好思考當重大疫情國家逐步開放國境，我們如何與之接軌，要繼續孤芳自賞、遺世獨立嗎？」及「最重要的一點，要不要接受COVID-19是『類流感』？」

▲沈富雄提出對於現在疫情的看法。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄提出對於現在疫情的看法。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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