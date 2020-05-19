5還是2？和陸國家衛健委「官方通報數字不一樣」…吉林秒改網友抓包

▲大陸國家衛健委和吉林省通報數據不一致。（圖／翻攝自大陸國家衛健委和吉林省衛健委官網）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省18日新增本土確診病例究竟是2例還是5例？19日，大陸國家衛健委和吉林省衛健委公開的官方通報數據的不一致，被網友抓包，引發輿論關注。目前，吉林省衛健委已經修正數據。對此，陸官媒總結出錯原因，是因為統計時段差異。

5月19日，大陸國家衛健委發布通報稱，「5月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，其中境外輸入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例）。」

而吉林省衛健委隨後的通報卻稱，吉林省18日新增本地確診病例5例。對此，網友馬上抓包出，國家衛建委數據與吉林省衛健委數據的不一致。

▲吉林省秒修改。（圖／翻攝自吉林省衛健委官網）

吉林省衛健委網站隨後更新通報，將此前通報中的「5月18日，全省新增本地確診病例5例（吉林市），均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。」修改為，「5月18日0時-24時，全省新增本地確診病例2例（吉林市），5月19日0時-1時，全省新增本地確診病例3例（吉林市），均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。」

這意味著，此前國家衛建委與吉林省衛健委的統計數據中，存在出入的3例18日新增本土確診病例是於19日0時-1時確診。

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