雲端最前線／落跑首道歉！韓國瑜號召不投票能過難關？

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高雄市長韓國瑜請假選總統引發民怨，罷免投票前夕首度在議會向市民道歉，上週末更釋出短片呼籲支持者不要投票，但可以現場監票，此舉遭罷韓方痛批違反民主，法務部也指出可能違反行政中立。投票倒數18天，韓國瑜不斷出招真能度過難關？《雲端最前線》19日邀請立法委員趙天麟、高雄市議員邱于軒、資深媒體人林育卉以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

總統府預計18日正式公布前立法院長蘇嘉全接總統府秘書長一職，而國安會秘書長李大維則轉任海基會董事長，遺缺由金管會主委顧立雄接掌，政院發言人Kolas Yotaka轉任府發言人，蔡英文滿意度也創下歷史新高。但近期總統府傳出遭駭客攻擊，流出私密資料，藍營批評內鬥嚴重，綠營則反控是有心人士在罷免前夕想「圍魏救韓」。

歐洲7國與台灣議員及醫學界領袖共303人近日連名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，敦促世衛與台灣充分合作，避免政治遊戲。連署信表示，排除台灣是重大錯誤。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。