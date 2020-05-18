韓國瑜嗆罷韓「明顯違法」！　提關鍵1點：唯一我不能忍

記者趙蔡州／綜合報導

罷韓投票6月6日倒數前夕，高雄市長韓國瑜18日赴議會進行施政報告、接受備詢，他除針對「請假參選總統」一事對市民道歉外，針對議員黃天煌爆料地方傳出買票罷韓、賭盤介入罷韓等消息，他強調罷韓明顯違法「完全不能認同」，未來也會請警方介入調查，若有買票、開賭盤一定會嚴格執法。

國民黨高雄市議員黃天煌在質詢時表示，罷韓議題外界吵的沸沸揚揚，坊間傳說很多人要「買票同意罷韓」，甚至有地下賭盤原本開盤60萬贏，後續變成65萬、70萬的賭注。他認為這種情況已經是鼓勵罷免、變相買票，希望相關單位要積極查辦。

韓國瑜回應，罷韓活動他個人沒有打壓，尊重罷免，唯有罷韓團體在他上任第一年就開始連署罷免，明顯違法，「第一年任期，他們就開始連署，滿一年就遞出去，這點完全違法，我不能認同」。至於買票賄選問題，他強調會請警方嚴格執法，「這一次罷免案有買票、開職業賭盤的話，我會請警局做一個專案調查。」

▲韓國瑜在施政報告的結尾突然針對請假一事道歉 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在議會進行施政報告結尾時，突然針對請假選總統一事道歉。他說，「去年請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友，致上最高的歉意」、「市長不在家，讓市民朋友操心了」。他也強調，在他請假的3個月內，副市長以及市府團隊仍努力為高雄打拚，確保市政的建設持續不間斷。

韓國瑜說，總統大選結束回歸市政後，他幾乎1天當2天在用，能夠念茲在茲讓高雄市變得更好、更現代化，也感謝各位議員的支持，甚至引用了「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，希望大家可以一起攜手努力，讓各界肯定高雄，讓市民朋友安居樂業，讓高雄市可以再次發光、發熱。