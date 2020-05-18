「父母年收300萬↑」網猜小孩爽炸！他曝真實情況　生活超普通：絕不到有錢

▲原PO好奇，父母年收超過三百萬，小孩是不是都用高級文具。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT上問卦「父母年收超過三百萬是什麼感覺？」認為小孩應該會在很爽的環境中長大，像是可以常上餐館、不用跟人擠夜市，用的書包文具都是高級貨等等。就有一名網友回文，說自己家的狀況符合原貼文，但其實他並沒有感覺到爽在哪，「只感覺到家裡不愁吃穿，但絕對不到有錢的程度。」

原問卦貼文中，網友表示父母如果是高階公務員或上市公司主管職，或是家裡開工廠，應該年收都會超過三百萬，認為在那種環境長大的小孩很爽。接著他忍不住想象小孩生活，像是從小可以常上餐館吃大餐、不用跟別人擠夜市，用的文具都是高級貨；滿18歲時父母會送機車，不用自己打工賺生活費，還有零用錢可以花，不用背學貸；出社會後不用給孝親費，家人還會幫忙買醫療保險、終生儲蓄險，贊助代步用的國產車，買房還會出三百萬頭期款等等。

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▲「父母年收超過三百萬是什麼感覺？」有網友回文說其實沒什麼特別爽的感覺。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，就有一名28歲的網友認真回文，說他家的狀況差不多就是這樣，但並沒有感覺到自己爽在哪裡，接著分別回覆原貼文者的猜測。他表示其實比起吃餐廳，更常跟別人擠夜市，擠夜市也沒什麼不好；書包用的是樓下阿伯賣的卡通書包，沒什麼高級貨；18歲時他吵著想買機車，但爸媽不允許，最後自己在賣場買了一台，還分了36期才還完貸款，打工則在飲料店做了5年，就是一般人的生活。

這位網友還透露，自己從高三開始，才變成每個月有6000塊的零用錢，加上自己打工的錢，頂多過得算還可以，沒辦法跟學校裡動不動就開名車的人比；至於學貸部分他相當有感，「這倒是真的，沒有學貸不用給孝親費，是有讓我壓力減輕不少，出社會後明確的感受到這方面的不同，非常感激我爸媽」。

但保險跟車就沒那麼好康，他直嗆「買個屁，保險要自己繳，終身儲蓄險是什麼？能吃嗎？」車子也是自己硬著頭皮買的二手車，並說要買房的話，爸媽不可能幫忙出什麼三百萬頭期款的。

最後他總結道，父母年收超過三百萬「只感覺到家裡不愁吃穿，但絕對不到有錢的程度」，買東西還是挑特價、吃東西還是選高CP值的、衣服還是買連鎖店的、家裡車子也是普通110萬左右的那種，「至於什麼出國留學，年收300根本做夢，哪可能……」