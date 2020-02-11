嗆「機師餐加料」、電爆學妹！郭芷嫣遭長榮解雇　神隱半年...近況曝光了

▲長榮空服員罷工後，工會幹部郭芷嫣遭免職。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

前長榮航空空姐郭芷嫣先前在公司罷工期間，於通訊軟體群組中放話要在機師餐內加料，還直言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖流出，長榮認為該案有影響飛安之虞記予兩支大過免職。郭芷嫣隨即向勞動部申請不當勞動裁決，結果將會在21日出爐，10日在臉書發表半年以來的心聲。

據悉，郭芷嫣日前在Line群組放話「中途跳船的，電爆」、「不電落跑的電誰」、「80列車，已起程」、「entree機師餐內加料」，引起外界議論，導致形象急轉直下。雖然工會急忙澄清是大頭照遭盜用發言，但她卻跳出來承認是本人發言，並發表道歉聲明。

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▲郭芷嫣日前向勞動部申請不當勞動裁決。（圖／記者沈繼昌攝）

郭芷嫣10日深夜在臉書社團「一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels」中說到自己半年以來的心情。她提到，從2019年7月罷工結束後，被依恐嚇公眾、妨礙飛安等原因解雇，看著昔日戰友們回到天空，只剩下她一個人還在長榮門口繼續一個人的被罷工，復工之路遙遙無期。

郭芷嫣在發文中表示，半年來，奚落的、冷眼旁觀的、辱罵的話語，充斥在她的Facebook及私訊，不過其中也有鼓勵的、送暖的話語，「這是為什麼我一直在這個社團潛水偶爾發言的原因，同時也要謝謝版主對我一直都很友善。」

▲郭芷嫣在群組中的對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

此外，郭芷嫣說，本來以為自己能在長榮和珍惜的學姊妹們一直一直飛下去，從畢業飛到老都還是很熱愛飛行。她直言，這一切我從來不曾想過，感覺好遙遠，但每天醒來卻要告訴自己，每個20日都沒有班表了，要面對現實。

隨後郭芷嫣便向勞動部申請不當勞動裁決，最後結果將在2月21日出爐，沉寂已久的郭芷嫣10日深夜在Facebook發文，闡述6個月來的心情，希望工會成員能夠到勞動部支持她。

在發文最後，郭芷嫣提及，自己先前向勞動部申請不當勞動裁決，結果將會在21日下午3點舉行的勞動裁決大會中出爐，希望有空的人可以到場旁聽，沒空的人也請多多關注。然而，長榮航空對此並沒有做出回應。

▼勞動裁決大會將在21日下午舉行。（圖／記者林敬旻攝）